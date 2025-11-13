ETV Bharat / state

कैमूर में भीषण सड़क हादसा, ऑटो और ट्रक की टक्कर में महिला की मौत, 8 घायल

कैमूर के ऑटो और ट्रक की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई है. और 8 लोग घायल हो गये हैं. पढ़ें खबर-

KAIMUR ROAD ACCIDENT
कैमूर में सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 13, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के मामादेव गांव के पास गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. हादसे में आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

गलत दिशा से आ रहे ऑटो और ट्रक की टक्कर: जानकारी के अनुसार, ऑटो सवार सभी लोग मोहनिया थाना क्षेत्र के मामादेव गांव के निवासी थे. वे शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे. ऑटो गलत दिशा से जा रही थी, तभी सामने से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. ऑटो में चालक सहित कुल नौ लोग सवार थे.

मृतका की पहचान और घायलों की स्थिति: मृतका महिला की पहचान मामादेव गांव निवासी धीरेंद्र कुशवाहा की 39 वर्षीय पत्नी देवंता देवी के रूप में हुई है. घायलों में संतोष कुमार (35), सरोज कुमार (35), रीता (35), यमुना देवी (40), निधि कुमारी (16), ऊषा देवी (40), सुगंधा देवी (38) और रीना देवी (40) शामिल हैं. सभी घायलों का प्राथमिक उपचार मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में हुआ, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

Kaimur road accident
एक महिला की मौत (ETV Bharat)

आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम किया मुख्य मार्ग: हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मोहनिया-आरा मुख्य मार्ग पर ईंट-पत्थर रखकर जाम लगा दिया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया.

घायलों को बनारस रेफर किया गया: वहीं, मोहनिया अनुमंडल अस्पताल के डॉ. मंगल मिश्रा ने कहा कि हाइवे पर ऑटो और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई. सभी घायलों को बनारस हायर सेंटर रेफर किया गया है.

"हाइवे पर ऑटोऔर ट्रक की टक्कर हो गई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, सभी घायलों को इलाज के बाद गंभीर हालत देखते हुए सभी रेफर कर दिया गया है."-डॉ.मलय मिश्रा, चिकित्सक अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया

क्या कहती है पुलिस: मोहनिया थाना प्रभारी आलोक कुमार और जिला परिषद सदस्य गीता पासी ने बताया कि ऑटो और ट्रक की टक्कर में एक महिला की मौत हुई है, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जाम को पुलिस ने हटवाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. ग्रामीणों ने मृतका के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है.

Kaimur road accident
लोगों ने सड़क जाम किया (ETV Bharat)

"ऑटो और ट्रक की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल में भेज दिया गया है."-आलोक कुमार, थानाध्यक्ष, मोहनिया

"इस मामले में मुआवजा की मांग को लेकर लोगों द्वारा सड़क को जाम कर दिया गया था, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कर जाम को हटवाया है."-गीता पासी, जिला परिषद सदस्य

