वन इंदौर–रन इंदौर मैराथन का आयोजन, फिट रहने के लिए हर वर्ग उतरा सड़क पर

यूनाइटेड इंडिया फोरम के तहत आयोजित यह मैराथन शहर में जागरूकता और सामूहिक सहभागिता का उदाहरण बनकर सामने आई. इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वर्चुअल जुड़े और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि "इंदौर स्वच्छता ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में नंबर वन बनने की क्षमता रखता है और ऐसे आयोजनों से शहर की ऊर्जा और संकल्प दोनों मजबूत होते हैं."

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर को क्लीन के साथ फिट रखने के लिए लोग योग के साथ-साथ अब मैराथन का भी आयोजन कर रहे हैं. इस क्रम में रविवार को 'वन इंदौर–रन इंदौर' अभियान के तहत मैराथन का आयोजन किया गया. शहर के दशहरा मैदान से शुरू हुए इस मैराथन में हजारों लोग ने शामिल होकर स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को आगे बढ़ाया.

'यह इंदौर हमारा है'

कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के सदस्य भी शामिल हुए. सभी ने शहरवासियों के साथ रन में भाग लेकर 'स्वस्थ इंदौर, स्वच्छ इंदौर' का संदेश दिया. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस अवसर पर कहा कि "इंदौर के लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी 'यह इंदौर हमारा है' वाली भावना है. यही सोच इंदौर को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती है."

स्वच्छता में देश का नंबर वन दर्जा बरकरार रखना उद्देश्य

उन्होंने आगे कहा कि "स्वच्छ इंदौर, ग्रीन इंदौर और सोलर इंदौर जैसे संकल्पों के साथ शहर तेजी से विकास के नए रास्ते खोल रहा है. शहरवासी हर पहल में पूरी जिम्मेदारी और एकजुटता से भाग लेते हैं, यही कारण है कि इंदौर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है. इस रन का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता में देश का नंबर वन दर्जा बरकरार रखना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और 'वन इंदौर–रन इंदौर' अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था."

मैराथन में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, छात्र और विभिन्न संस्थाओं के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. पूरा माहौल उत्साह, एकता और शहर के प्रति प्रेम से भरा रहा. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने कहा कि "ऐसे आयोजन न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि शहर को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए जागरूकता भी बढ़ाते हैं. इंदौर निरंतर नई पहचान बना रहा है और इस तरह की पहल इसकी उपलब्धियों को और मजबूत करती हैं."