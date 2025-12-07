ETV Bharat / state

वाराणसी में हर 36 में से एक पुरुष को मुंह के कैंसर का खतरा, पढ़िए PBCR की चौंकाने वाली र‍िपोर्ट

हर 76 महिलाओं में से एक को स्तन कैंसर का जोखिम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : एक रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. वाराणसी में हर 36 पुरुषों में से एक पुरुष को मुख का कैंसर होने का खतरा है. पुरुषों में सबसे सामान्य कैंसर मुख, जीभ और पित्ताशय (गॉल ब्लैडर), जबकि महिलाओं में सबसे सामान्य कैंसर स्तन, पित्ताशय और गर्भाशय का कैंसर पाया गया है. इसको लेकर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल द्वारा तैयार की गई पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री (PBCR) रिपोर्ट 2020–21 शनिवार को जारी की गई है. कैंसर के इस उच्च प्रतिशत के पीछे मुख्य कारण तंबाकू तथा इससे बने उत्पादों का सेवन बताया गया है. PBCR रिपोर्ट जिले के लिए जारी की गई इस श्रेणी की तीसरी व्यापक रिपोर्ट है. यह वाराणसी में कैंसर के वास्तविक बोझ, उसके कारणों और वितरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करती है. इस रिपोर्ट के आने के बाद अब कैंसर को लेकर उपचार सेवाओं को मजबूत करने और भविष्य की योजना बनाने में सहायता मिलेगी. PBCR रिपोर्ट 2020–21 शनिवार को जारी की गई है. (Photo Credit; ETV Bharat) हर 76 महिलाओं में से एक को स्तन कैंसर का जोखिम : रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी में महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर स्तन कैंसर है. हर 76 महिलाओं में से एक इसके जोखिम में पाई गई है. आंकड़ों पर नजर डालें तो वाराणसी में पुरुषों में होने वाला सबसे सामान्य कैंसर मुख, जीभ और पित्ताशय की थैली (गॉल ब्लैडर), जबकि महिलाओं में स्तन, पित्ताशय की थैली और गर्भाशय का कैंसर है.