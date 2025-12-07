ETV Bharat / state

वाराणसी में हर 36 में से एक पुरुष को मुंह के कैंसर का खतरा, पढ़िए PBCR की चौंकाने वाली र‍िपोर्ट

PBCR रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों में होने वाले 51.2 प्रतिशत कैंसर और महिलाओं में 14.2 प्रतिशत कैंसर का सीधा संबंध तंबाकू सेवन से है.

हर 76 महिलाओं में से एक को स्तन कैंसर का जोखिम.
हर 76 महिलाओं में से एक को स्तन कैंसर का जोखिम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read
वाराणसी : एक रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. वाराणसी में हर 36 पुरुषों में से एक पुरुष को मुख का कैंसर होने का खतरा है. पुरुषों में सबसे सामान्य कैंसर मुख, जीभ और पित्ताशय (गॉल ब्लैडर), जबकि महिलाओं में सबसे सामान्य कैंसर स्तन, पित्ताशय और गर्भाशय का कैंसर पाया गया है.

इसको लेकर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल द्वारा तैयार की गई पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री (PBCR) रिपोर्ट 2020–21 शनिवार को जारी की गई है. कैंसर के इस उच्च प्रतिशत के पीछे मुख्य कारण तंबाकू तथा इससे बने उत्पादों का सेवन बताया गया है.

PBCR रिपोर्ट जिले के लिए जारी की गई इस श्रेणी की तीसरी व्यापक रिपोर्ट है. यह वाराणसी में कैंसर के वास्तविक बोझ, उसके कारणों और वितरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करती है. इस रिपोर्ट के आने के बाद अब कैंसर को लेकर उपचार सेवाओं को मजबूत करने और भविष्य की योजना बनाने में सहायता मिलेगी.

PBCR रिपोर्ट 2020–21 शनिवार को जारी की गई है.
PBCR रिपोर्ट 2020–21 शनिवार को जारी की गई है.

हर 76 महिलाओं में से एक को स्तन कैंसर का जोखिम : रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी में महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर स्तन कैंसर है. हर 76 महिलाओं में से एक इसके जोखिम में पाई गई है. आंकड़ों पर नजर डालें तो वाराणसी में पुरुषों में होने वाला सबसे सामान्य कैंसर मुख, जीभ और पित्ताशय की थैली (गॉल ब्लैडर), जबकि महिलाओं में स्तन, पित्ताशय की थैली और गर्भाशय का कैंसर है.

पीबीसीआर की रिपोर्ट में वाराणसी जिले की लगभग 41 लाख की जनसंख्या, 1295 गांव और 90 नगर निकाय वार्ड शामिल हैं. जिले के सभी 8 ब्लॉक्स से व्यवस्थित रूप से आंकड़े इकट्ठा किए गए, जिनमें से 57 प्रतिशत आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं.

कैंसर का सीधा संबंध तंबाकू सेवन से : PBCR रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंसर की चुनौती तेजी से बढ़ रही हैं और सटीक डेटा संग्रह के माध्यम से इसके पैटर्न को बेहतर समझा जा रहा है. PBCR की प्रमुख डॉ. दिव्या खन्ना ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार, पुरुषों में होने वाले 51.2 प्रतिशत कैंसर और महिलाओं में 14.2 प्रतिशत कैंसर का सीधा संबंध तंबाकू सेवन से है.

उन्होंने सुझाव दिया कि तंबाकू का उपयोग पूरी तरह छोड़कर इन कैंसरों को काफी हद तक रोका जा सकता है. डॉ. खन्ना ने यह भी बताया कि कैंसर पंजीकरण टीमें लगातार फील्ड विजिट कर डेटा एकत्र करती हैं, जिससे जिले में कैंसर की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण संभव हो पाता है.

रिपोर्ट वाराणसी के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट : पित्ताशय के कैंसर का बढ़ता बोझ भी वाराणसी और पूर्वी यूपी क्षेत्र में चिंता का विषय है, जिसे रिपोर्ट में विशेष रूप से चिह्नित किया गया है. बता दें कि PBCR रिपोर्ट जिले के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. टाटा स्मारक केंद्र के तीन मुख्य उद्देश्य, सेवा, शिक्षा और अनुसंधान के अनुरूप यह रिपोर्ट न केवल कैंसर उपचार सेवाओं को मजबूत बनाती है, बल्कि जन-जागरूकता और समय पर उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाती है.

संपादक की पसंद

