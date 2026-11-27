सरकार की हर योजना के लिए नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन, एक आईडी से होंगे सारे काम
सरकारी योजनाओं के सभी पोर्टल को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही सरकार, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा, जानें डीटेल्स
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:32 AM IST
भोपाल : सरकार की अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग अब आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ई-मेल आईडी की तरह एक बार अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लिया जा सकेगा. मध्य प्रदेश सरकार अब केन्द्र सरकार के नए प्लेटफार्म से प्रदेश के विभिन्न विभागों की करीबन 500 सेवाओं को जोड़ने जा रही है. इसे डिजीलॉकर से जोड़ा जा रहा है, जिससे संबंधित योजना के लिए जरूरी दस्तावेज को तत्काल डिजीलॉकर से एक्सेस किया जा सके. इसे 'जन परिचय मेरी पहचान' नाम दिया गया है.
राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम सर्टिफिकेट सब एक क्लिक पर
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस एप्लीकेशन में मध्यप्रदेश के 8 करोड़ लोगों को भी जोड़ा जाएगा. इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आय प्रमाण पात्र सहित विभिन्न विभागों की तमाम सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कराने और संबंधित सेवा के लिए जरूरी दस्तावेज को अटैच कर आवेदन करने के बाद निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज तैयार हो जाएगा. इस एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी बेहद आसान बनाया गया है.
इस तरह करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
- जन परिचय पर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले जनपरिचय मेरी पहचान पोर्टल पर जाकर साइन अप करना होगा.
- इस पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति का वैरीफिकेशन मोबाइल नंबर से होगा. मोबाइल नंबर दर्ज करते ही ओटीपी आएगा. ओटीपी आते ही आवेदन आगे बढ़ेगा.
- इसके बाद व्यक्ति को अपना नाम, पता, जन्मतिथि, स्थान आदि की जानकारी भरना होगी.
- आखिर में आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और इसके वैरीफिकेशन के बाद लॉग इन की प्रक्रिया पूरी होगी.
आईडी-पासवर्ड याद रखने की झंझट नहीं
इस पोर्टल पर लॉगिंन करने के लिए आईडी पासवर्ड याद रखने की समस्या नहीं होगी. संबंधित व्यक्ति को पोर्टल पर लॉगिंग करने के लिए सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद पोर्टल खुल जाएगा. इससे पासवर्ड याद रखने और उसे भूलने पर रीसेट नहीं करना होगा. आमलोगों के लिए यह आसान होगा.
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बार-बार प्रोफाइल नहीं बनानी होगी
इस पोर्टल पर एक बार अपनी प्रोफाइल तैयार करने के बाद किसी भी सेवा के लिए आवेदन करते समय बार-बार अपना नाम, पिता का नाम, पता आदि को नहीं भरना होगा। एप्लीकेशन पर संबंधित सेवा की लिंक खोलते ही प्रारंभिक जानकारी अपनी आप भर जाएगी। इससे फॉर्म भरते समय इसको लेकर होने वाली गलतियां नहीं होंगी। इस पोर्टल से राज्य सरकार की सेवाओं के अलावा केन्द्र सरकार की सेवाओं के लिए फॉर्म सब्मिट किया जा सकेगा.
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