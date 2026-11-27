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सरकार की हर योजना के लिए नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन, एक आईडी से होंगे सारे काम

सरकारी योजनाओं के सभी पोर्टल को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही सरकार ( Source- MP GOVT )

भोपाल : सरकार की अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग अब आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ई-मेल आईडी की तरह एक बार अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लिया जा सकेगा. मध्य प्रदेश सरकार अब केन्द्र सरकार के नए प्लेटफार्म से प्रदेश के विभिन्न विभागों की करीबन 500 सेवाओं को जोड़ने जा रही है. इसे डिजीलॉकर से जोड़ा जा रहा है, जिससे संबंधित योजना के लिए जरूरी दस्तावेज को तत्काल डिजीलॉकर से एक्सेस किया जा सके. इसे 'जन परिचय मेरी पहचान' नाम दिया गया है.

राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम सर्टिफिकेट सब एक क्लिक पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस एप्लीकेशन में मध्यप्रदेश के 8 करोड़ लोगों को भी जोड़ा जाएगा. इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आय प्रमाण पात्र सहित विभिन्न विभागों की तमाम सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कराने और संबंधित सेवा के लिए जरूरी दस्तावेज को अटैच कर आवेदन करने के बाद निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज तैयार हो जाएगा. इस एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी बेहद आसान बनाया गया है.