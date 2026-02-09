एक गुजराती ने देश जोड़ा, दो गुजराती देश को तोड़ रहे हैं: अलंकार अग्निहोत्री
केंद्र सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चल रही है
शामली: 26 जनवरी को यूजीसी के नए नियमों और SC, ST एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर चर्चा में आने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को आरोप पत्र लेने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि एक गुजराती सरदार पटेल, जिन्होंने देश में 562 रियासतों को जोड़ा, लेकिन दो नए गुजराती देश को तोड़ रहे हैं.
अलंकार अग्निहोत्री नें बताया कि बीती 26 जनवरी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शासन ने उन्हें अवैधानिक तरीके से निलंबित कर दिया, इसके बाद शामली के जिला अधिकारी द्वारा उन्हें एक नोटिस निर्गत कर जवाब मांगा गया है.
इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज इन दिनों पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका है. केंद्र सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चल रही है. एससी एसटी एक्ट के द्वारा सबसे पहले जनरल ,ओबीसी और एससी एसटी को विभाजित किया गया और अब जनरल, ओबीसी को विखंडित करने के लिए यूजीसी एक्ट लाया गया है. एक तरीके से ये सरकार देश को खत्म करना चाहती है. ये बोलते हैं कि "बांटोगे तो कटोगे" लेकिन ये खुद बांट बांट काट रहे हैं.
जिस तरीके से यूजीसी 2026 और एससी एसटी एक्ट लागू किए गए हैं, इससे स्पष्ट है कि ये देश के नहीं बल्कि बाहरी लोग है. सीएम योगी को लेकर कहा कि प्रदेश के सीएम हमारे हैं, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति हमारे प्रदेश को प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं है.
यह सिर्फ नाम के सनातनी हैं, ये सबसे बड़े सनातन विरोधी है. देश में तमाम योजनाओं का पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से लूट कर ले जाने के लिए बने है. आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में कितनी पानी की टंकिया टूट रही हैं. ये सब भ्रष्टाचार ही तो है.
माघ मेले को लेकर उन्होंने कहा कि वे ब्राह्मण समाज से आते है और चोटी सनातन का प्रतीक है, लेकिन जिस तरह से चोटी पकड़कर घसीटकर पीटा गया, ब्राह्मण समाज के नकारा एमपी, एमएलए को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला है. उन्होंने कहा कि अभी जो देश में काला कानून है एससी एसटी एक्ट उसके खिलाफ उन्हें लड़ाई लड़नी है.
