गंगा किनारे 'वेटलैंड' बनेगा ईको टूरिज्म हब; 150 प्रजाति के पक्षी, बसेगा तितलियों का संसार

कानपुर: बिल्हौर तहसील में गंगा नदी के किनारे वेटलैंड को ईको टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा. इसे जैसमो वेटलैंड नाम दिया गया है. प्रदेश सरकार की 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन वेटलैंड' योजना में यह शामिल किया गया. इसे विकसित करने पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

डीएफओ दिव्या ने बताया कि इस वेटलैंड को हम ईको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने जा रहे हैं. यहां पर लोग पूरे परिवार के साथ घूमने आ सकेंगे. उन्हें यहां सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलेगा. कानपुर और आसपास के अन्य शहरों में बनने वाला यह पहला वेटलैंड होगा.

सारस और कई विदेशी पक्षियों का झुंड: डीएफओ दिव्या ने बताया कि इस वेटलैंड को जब विकसित किया जा रहा था, तब विभाग की ओर से सर्वे कराया गया. उस सर्वे में हमने देखा कि यहां 150 प्रजातियों के पक्षी खुद आए हैं.

इनमें अच्छी संख्या में सारस, कारमोरेंट, स्नेक बर्ड, ओपन बिल स्टार्क, पेंटेड स्टार्क समेत कई प्रवासी पक्षी भी शामिल रहे. उन्होंने कहा कि विदेशी पक्षियों को यहां रुकने के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए विशेष 'माउंट्स' (मिट्टी के टीले) और लकड़ी के स्टैंड बनेंगे, ताकि वह आसानी से विश्राम कर सकें.