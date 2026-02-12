ETV Bharat / state

गंगा किनारे 'वेटलैंड' बनेगा ईको टूरिज्म हब; 150 प्रजाति के पक्षी, बसेगा तितलियों का संसार

डीएफओ दिव्या ने कहा कि जैसमो वेटलैंड विभाग की ओर से अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा.

शहर का जैसमो वेटलैंड.
शहर का जैसमो वेटलैंड.
Published : February 12, 2026 at 8:42 AM IST

कानपुर: बिल्हौर तहसील में गंगा नदी के किनारे वेटलैंड को ईको टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा. इसे जैसमो वेटलैंड नाम दिया गया है. प्रदेश सरकार की 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन वेटलैंड' योजना में यह शामिल किया गया. इसे विकसित करने पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

डीएफओ दिव्या ने बताया कि इस वेटलैंड को हम ईको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने जा रहे हैं. यहां पर लोग पूरे परिवार के साथ घूमने आ सकेंगे. उन्हें यहां सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलेगा. कानपुर और आसपास के अन्य शहरों में बनने वाला यह पहला वेटलैंड होगा.

सारस और कई विदेशी पक्षियों का झुंड: डीएफओ दिव्या ने बताया कि इस वेटलैंड को जब विकसित किया जा रहा था, तब विभाग की ओर से सर्वे कराया गया. उस सर्वे में हमने देखा कि यहां 150 प्रजातियों के पक्षी खुद आए हैं.

इनमें अच्छी संख्या में सारस, कारमोरेंट, स्नेक बर्ड, ओपन बिल स्टार्क, पेंटेड स्टार्क समेत कई प्रवासी पक्षी भी शामिल रहे. उन्होंने कहा कि विदेशी पक्षियों को यहां रुकने के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए विशेष 'माउंट्स' (मिट्टी के टीले) और लकड़ी के स्टैंड बनेंगे, ताकि वह आसानी से विश्राम कर सकें.

150 प्रजाति के पक्षी, बसेगा तितलियों का संसार.
150 प्रजाति के पक्षी, बसेगा तितलियों का संसार.

बटरफ्लाई पार्क और बर्ड वाचिंग: वेटलैंड पार्क में पक्षियों के साथ-साथ रंग-बिरंगी तितलियों का भी संसार बसाया जाएगा. इसके लिए यहां पर समर्पित 'बटरफ्लाई पार्क' विकसित करने की योजना है. जो पौधे तितलियों को आकर्षित करते हैं, उन्हें भी यहां रोपा जा चुका है.

वहीं, बर्ड वाचिंग के शौकीनों के लिए यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे कानपुर और आसपास के जिलों के पर्यटक यहां खिंचे चले आएंगे.

6 महीने में होगा तैयार: डीएफओ दिव्या ने कहा कि जैसमो वेटलैंड विभाग की ओर से अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा. यह ऐसा वेटलैंड होगा, जो सूबे के मानचित्र पर अलग से दिखेगा. वहीं, इस वेटलैंड के बनने से लोगों को पर्यटन स्थल के तौर पर एक नया स्थान मिल सकेगा. इससे रोजगार भी बढ़ेगा.

