वर्षा जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बड़ा कदम, 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन रिवर' योजना पर होगा काम

देहरादून: उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण और नदियों के पुनर्जीवन के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रही है. इसी क्रम में अब जलागम विभाग सभी जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट, वन रिवर के सिद्धांत पर काम करने का निर्णय लिया है. इसके लिए जलागम सचिव एवं स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी के सीईओ ने कार्ययोजनाओं में जलागम से जुड़े कामों को प्रमुखता से सम्मिलित करने के निर्देश दिए है, ताकि अधिक से अधिक वर्षा जल का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके.

दरअसल, जलागम विभाग के सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की चौथी बैठक की गई. बैठक के दौरान सचिव ने जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन को लेकर 382.26 लाख रुपए की लागत के 3 कार्ययोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में भू-गर्भीय जलभृत रीचार्ज के लिए 207.56 लाख की कार्ययोजना के साथ ही चमोली जिले में चंद्रभागा नदी के लिए 174.70 लाख रुपए की परियोजना शामिल है.

बैठक के दौरान सचिव ने जल संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिन पर तत्काल प्रभाव से काम करने की बात कही. यही नहीं सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित सभी जिलों के कार्यक्रमों का डाक्यूमेंटेशन जल्द- जल्द तैयार कर प्रसाशन को भेजें. साथ ही जल स्रोतों और नदी पुनर्जीवन से जुड़े सभी मुख्य विभागों को आपसी तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा जिला स्तर पर स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी समितियों की बैठकें कर प्रस्तावों को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए. स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी से जुड़े कार्यदायी रेखीय विभागों की टैक्निकल टीमों को ट्रेनिंग दिए जाने के निर्देश दिए, जिससे परियोजनाओं का क्रियान्वयन वैज्ञानिक और प्रभावी तरीके से हो सके.