'एक जनपद, एक व्यंजन' से बनारस के खानपान को मिलेगा बढ़ावा

काशी के जिन व्यंजनों ने वर्षों से लोगों के दिलों पर राज किया है, अब वही स्वाद वैश्विक होने की तैयारी में है. योगी सरकार यूपी के खानपान के लिए खजाना खोल दिया है.

योजना में गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. सभी उत्पादों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला स्वाद मिल सके.

मुख्यमंत्री पीआर सेल द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, सरकार ने बजट में इसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है. इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग के लिए विक्रेताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

वाराणसी: बनारस की गलियों से सुबह-सुबह उठती कचौड़ियों की खुशबू, पान की गिलौरियों में घुला अपनापन और ठंडाई काशी के खानपान का ट्रेड मार्क है. प्रदेश की 'एक जनपद, एक व्यंजन' योजना से यही स्वाद अब दुनियाभर के शौकीनों तक पहुंचेगा.

तिरंगा बर्फी के अलावा हींग की कचौड़ी, बनारसी पान, लौंगलता और ठंडाई का स्वाद यूपी दिवस पर लखनऊ में लगे स्टाल पर लोगों ने चखा था. इनमें से कुछ अपने इतिहास, कुछ परंपरा और कुछ स्वाद को लेकर ओडीओसी में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं.

सरकार जल्दी ही इनकी दावेदारियों में से उपयुक्त व्यंजन पर मोहर लगाकर ओडीओसी में शामिल करेगी. बनारस में सुबह का नाश्ता कचौड़ी जलेबी अलग-अलग रूप में यहां दिखाई देती है.

कहीं छोटी कचौड़ी, कहीं बड़ी कचौड़ी और जलेबी और पूर्वांचल का सबसे रस भरा मीठा जलेबा तो लोगों के मुंह में घुलने को तैयार रहता है. बनारसी खान पान के दीवाने देशी-विदेशी दोनों है. यही वजह है कि बनारस अपने खाने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है.

योगी सरकार एक जनपद एक व्यंजन योजना के माध्यम से प्रदेश की विशिष्ट पाक परंपराओं को नई पहचान देने जा रही है, जो केवल आर्थिक योजना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास भी है.

काशी की रसोई में पीढ़ियों से सहेजे गए स्वाद अब विश्व के व्यंजनों के मानचित्र पर अपनी जगह बनाने को तत्पर है. जब बनारस की गलियों से उठती खुशबू विदेशों तक पहुंचेगी, तो यह केवल व्यापार नहीं होगा बल्कि यह भारत की समृद्ध पाक विरासत का वैश्विक उत्सव होगा.

