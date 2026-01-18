ETV Bharat / state

भर्तृहरिधाम जाते समय सवारियों से भरा जुगाड़ पलटा, बुजुर्ग की मौत, 15 घायल

हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने 5 घंटे तक जाम लगा दिया. पुलिस-प्रशासन की समझाइश के बाद जाम खोला गया.

दुर्घटना में पलटा हुआ जुगाड़ (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 18, 2026 at 6:24 PM IST

अलवर: जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नटनी का बारा के पास रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें जुगाड़ पलटने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर घायल हो गए. गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया. वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने अलवर-जयपुर मार्ग पर मृतक के परिजनों को मुआवजे एवं सरकारी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. घटना की सूचना मिलने पर अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों से समझाइश की. करीब 5 घंटे बाद सहमति बनने पर जाम खोला गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को भर्तृहरिधाम पर डीएनटी समाज के महासंगम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे. इसी दौरान नटनी का बारा के पास एक जुगाड़ अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खेत में जाकर पलट गया. जुगाड़ में बैठे बुजुर्ग लक्ष्मण (65) की मौके पर यह मौत हो गई. वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना से आक्रोशित लोग मौके पर ही धरने पर बैठ गए और मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपए के मुआवजे व एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग की. जुगाड़ पलटने की सूचना मिलने पर अकबरपुर थाना अधिकारी सीमा चौधरी (सिनसिनवार) मौके पर पहुंची और धरने पर बैठे लोगों को समझाइश की कोशिश की.

थानाधिकारी ने बताया कि इस घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग गंभीर घायल हो गए, जिनका इलाज अलवर के जिला अस्पताल में किया गया. कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिस की गाड़ी से बचने के प्रयास में यह हादसा हुआ. घटना की सूचना पर एसडीएम ज्योति कांवरिया एवं सीओ ग्रामीण शिवानी शर्मा मौके पर पहुंची और धरने पर बैठे लोगों का ज्ञापन लिया. दोनों अधिकारियों ने धरने पर बैठे 11 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को नटनी का बारा पुलिस चौकी पर वार्ता के लिए बुलाया.

5 घंटे बाद खुला जाम: एसडीएम ज्योति कांवरिया ने बताया कि ग्रामीणों को समझाइश की गई. इसके बाद ग्रामीणों का एक 5 से 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जिला व पुलिस प्रशासन से मिलेगा और अपनी मांगों को अवगत करवाएगा. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की जो भी मांगे हैं, उन्हें आगे तक पहुंचाया जाएगा. एसडीएम ने बताया कि फिलहाल समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम को खोल दिया है. इसके बाद पुलिस यातायात को सुचारु करवाने में जुट गई. एसडीएम के आश्वासन पर परिजनों ने शव को जिला अस्पताल भिजवाया.

