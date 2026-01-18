ETV Bharat / state

भर्तृहरिधाम जाते समय सवारियों से भरा जुगाड़ पलटा, बुजुर्ग की मौत, 15 घायल

अलवर: जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नटनी का बारा के पास रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें जुगाड़ पलटने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर घायल हो गए. गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया. वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने अलवर-जयपुर मार्ग पर मृतक के परिजनों को मुआवजे एवं सरकारी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. घटना की सूचना मिलने पर अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों से समझाइश की. करीब 5 घंटे बाद सहमति बनने पर जाम खोला गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को भर्तृहरिधाम पर डीएनटी समाज के महासंगम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे. इसी दौरान नटनी का बारा के पास एक जुगाड़ अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खेत में जाकर पलट गया. जुगाड़ में बैठे बुजुर्ग लक्ष्मण (65) की मौके पर यह मौत हो गई. वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना से आक्रोशित लोग मौके पर ही धरने पर बैठ गए और मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपए के मुआवजे व एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग की. जुगाड़ पलटने की सूचना मिलने पर अकबरपुर थाना अधिकारी सीमा चौधरी (सिनसिनवार) मौके पर पहुंची और धरने पर बैठे लोगों को समझाइश की कोशिश की.

