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चलती कार पर पहाड़ से दबे पांव आई मौत, पत्थरों की चपेट में आने से गई युवक की जान

ठियोग में दर्दनाक हादसे में युवक की मौत ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है. ठियोग क्षेत्र के छैला के अंतर्गत चेउ नाला में शरमला के समीप पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थरों की चपेट में आने से कार नंबर HP09B-1150 बुरी तरह प्रभावित हो गई. हादसे में कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हुआ है.मृतक की पहचान संदेश पुत्र महेंद्र सिंह, निवासी गांव पोहल, डाकघर बखोल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आने के कारण संदेश के सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई.

चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से हादसा