चलती कार पर पहाड़ से दबे पांव आई मौत, पत्थरों की चपेट में आने से गई युवक की जान
हिमाचल के शिमला जिले में चलती कार पत्थरों की चपेट में आ गई, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:21 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है. ठियोग क्षेत्र के छैला के अंतर्गत चेउ नाला में शरमला के समीप पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थरों की चपेट में आने से कार नंबर HP09B-1150 बुरी तरह प्रभावित हो गई. हादसे में कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हुआ है.मृतक की पहचान संदेश पुत्र महेंद्र सिंह, निवासी गांव पोहल, डाकघर बखोल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आने के कारण संदेश के सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई.
चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से हादसा
पुलिस के अनुसार, हादसे के समय कार में दो व्यक्ति सवार थे. इनमें से एक ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हुआ है. वहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार शरमला-खलांटू सड़क मार्ग पर चल रही ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ी से पत्थर गिरने की आशंका जताई जा रही है. इसी दौरान पत्थर कार पर आ गिरे और यह हादसा हो गया. हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों और ब्लास्टिंग से इसके संबंध की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. घटना के बाद क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
ठियोग में दर्दनाक हादसे में युवक की मौत
एसपी गौरव सिंह ने बताया कि, "हादसा बुधवार को छैला के अंतर्गत चेउ नाला में शरमला के पास हुआ. कार में दो व्यक्ति सवार थे. इनमें से एक व्यक्ति हादसे वाली जगह से पहले ही उतर गया था. इसी दौरान पहाड़ से अचानक भारी पत्थर गिरे और कार उनकी चपेट में आ गई. कार में मौजूद संदेश को गंभीर चोटें आईं, जिनके कारण उनकी मौत हो गई."
ब्लास्टिंग के कारण पत्थर गिरने की आशंका
स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार, शरमला-खलान्टू सड़क मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि भूस्खलन की वजह क्या रही और क्या इसका संबंध निर्माण कार्य के दौरान हुई ब्लास्टिंग से है. फिलहाल, ठियोग पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आगामी तफ्तीश में जुटी है.
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