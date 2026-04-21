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पलामू में सड़क हादसे में एक की मौत, ट्रैक्टर ने बाइक को कुचला

पलामू: जिला में हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पथरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार जीजा और साले को रौंद डाला. हादसे में जीजा ओम प्रकाश प्रजापति की मौत हो गई जबकि साला रिंकेश प्रजापति गंभीर रूप से जख्मी हो गया. ओमप्रकाश प्रजापति पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के बंजारी गांव के रहने वाले थे जबकि रिंकेश प्रजापति पड़वा थाना क्षेत्र के सिक्का गांव का रहना वाला था.

शादी से लौटने के दौरान हुआ सड़क हादसा

दोनों हुसैनाबाद से सटे बिहार के एक इलाके में शादी समारोह में भाग लेकर बाइक से लौट रहे थे. इसी क्रम में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों को इलाज के लिए छतरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने ओमप्रकाश प्रजापति को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेदनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया.