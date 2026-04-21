पलामू में सड़क हादसे में एक की मौत, ट्रैक्टर ने बाइक को कुचला

पलामू में सड़क हादसे में एक की मौत, ट्रैक्टर ने बाइक को कुचला
पलामू में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई.
Published : April 21, 2026 at 9:51 PM IST
पलामू: जिला में हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पथरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार जीजा और साले को रौंद डाला. हादसे में जीजा ओम प्रकाश प्रजापति की मौत हो गई जबकि साला रिंकेश प्रजापति गंभीर रूप से जख्मी हो गया. ओमप्रकाश प्रजापति पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के बंजारी गांव के रहने वाले थे जबकि रिंकेश प्रजापति पड़वा थाना क्षेत्र के सिक्का गांव का रहना वाला था.
शादी से लौटने के दौरान हुआ सड़क हादसा
दोनों हुसैनाबाद से सटे बिहार के एक इलाके में शादी समारोह में भाग लेकर बाइक से लौट रहे थे. इसी क्रम में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों को इलाज के लिए छतरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने ओमप्रकाश प्रजापति को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेदनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया.
पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और घटना में शामिल ट्रैक्टर का पता लगाया जा रहा है: चंदन कुमार, थाना प्रभारी, हुसैनाबाद
तेज गति में था ट्रैक्टर चालक
इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं शुभचिंतक अस्पताल पहुंचे. स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, ट्रैक्टर ने तेज रफ्तार से बाइक को टक्कर. घटना के बाद छतरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया था और पूरे मामले में हुसैनाबाद थाना को सूचित किया गया.
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