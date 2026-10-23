बलरामपुर में अनियंत्रित पिकप के पलटने से एक की मौत, सात घायल
सिद्धार्थनगर से बहराइच जा रही पिकप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 1:42 PM IST
बलरामपुर: जनपद के गौरा बाजार बलरामपुर मार्ग पर शुक्रवार को पिकप के पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, सुचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.
नगर क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह के अनुसार, गुरुवार देर रात एक पिकप सिद्धार्थनगर से बहराइच जा रही थी, तभी पिपरा बाजार के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. पिकप के पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर घायलों को एंबुलेंस से बलरामपुर जिला अस्पताल भेजा. जहां पित्तर 55 निवासी खेरी जनपद सिद्धार्थनगर की मौत हो गई, जबकि राम बहादुर 45, चेतु 50, हरि नारायण 37, राम प्रसाद 60, हरिराम 35 के साथ सत्यनारायण 38 का इलाज किया जा रहा है. इसके अलावा अबदुल्ला 35 की हालत चिंताजनक देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया है.
क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने खबर की पुष्टी करते हुए, बताया कि सभी लोग पिकप में सवार होकर सिद्धार्थनगर से बहराइच जा रहे थे, तभी पिपरा बाजार के पास पिकप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें पितर निवासी खेरी बाजार जनपद सिद्धार्थनगर की मौत हो गई. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना भेज दी गई है और मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी.
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