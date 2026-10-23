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बलरामपुर में अनियंत्रित पिकप के पलटने से एक की मौत, सात घायल

बलरामपुर में पिकप के पलटने से एक की मौत, सात घायल ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलरामपुर: जनपद के गौरा बाजार बलरामपुर मार्ग पर शुक्रवार को पिकप के पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, सुचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.

नगर क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह के अनुसार, गुरुवार देर रात एक पिकप सिद्धार्थनगर से बहराइच जा रही थी, तभी पिपरा बाजार के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. पिकप के पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई.