शादी समारोह में हुआ झगड़ा, एक युवक की मौत, नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकी का आरोप

जयपुर के दो पक्षों में पथराव के बाद एक युवक की मौत हो गई.

शादी समारोह में झगड़े के बाद एक युवक की मौत
शादी समारोह में झगड़े के बाद एक युवक की मौत (COURTESY - JAIPUR POLICE)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
जयपुर : राजधानी जयपुर में एक ही समुदाय के दो गुटों में झगड़े और मारपीट का मामला सामने आया है. इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके बाद पथराव की घटना भी हुई. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जयपुर के जयसिंहपुरा खोर और ब्रह्मपुरी थाने में दो अलग-अलग मुकदमें दर्ज हुए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है. मृतक का शव एसएमएस अस्पताल में रखवाया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.

जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि जयसिंहपुरा खोर इलाके में सड़वा मोड़ पर एक शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया. इस दौरान फकीरों की डूंगरी निवासी अल्ताफ की मौत हो गई. इसके बाद फकीरों की डूंगरी इलाके में दोनों पक्षों में पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं. पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया. उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जयसिंहपुरा खोर और ब्रह्मपुरी थाने में दो अलग-अलग शिकायतें मिली हैं. इनके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. फिलहाल, मौके पर हालात काबू में हैं.

नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकी का आरोप : मृतक अल्ताफ के रिश्तेदार अब्दुल लतीफ का कहना है कि उनके मोहल्ले में नशे का काम बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ एक कमेटी बनाई है. इसी के चलते नशे का काम करने वालों की ओर से धमकियां भी मिली थी. डूंगरी से सड़वा बारात गई. इसी दौरान साजिश के तहत झगड़ा हुआ और झगड़े में अल्ताफ की मौत हो गई. अल्ताफ के तीन बच्चे हैं. उनका यह भी कहना है कि मोहल्लेवासी नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. इसी के चलते यह बवाल हुआ है. वहीं, डीसीपी करण शर्मा का कहना है कि पूरे मामले को लेकर गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है.

