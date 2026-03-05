ETV Bharat / state

मेरठ में मामूली विवाद पर मारपीट; 1 की मौत 5 घायल, 7 लोगों पर FIR दर्ज

मेरठ: शहर में ऑटो लेकर जा रहे एक युवक का विवाद हो गया. धीरे-धीरे झगड़ा इतना बढ़ा कि दो पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे. घटना में 5 लोग घायल हुए हैं. मारपीट में बचाव करने पहुंचे एक व्यक्ति की मौत हो गई है. पुलिस ने 1 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

घटना मेरठ जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में पठानपुरा गांव की है. बुधवार शाम रास्ते से ऑटो निकालने को लेकर ऑटो चालक बिल्लू और स्थानीय निवासी आकाश के बीच कहासुनी हो गई. ऑटो ड्राइवर बिल्लू ने फोन करके कुछ साथियों को बुला लिया.

इसी बीच पड़ोस में रहने वाला सतीश भी वहां आ गया, उसने बीच बचाव की कोशिश की तो ऑटो चालक और दूसरे पक्ष ने सतीश पर ही हमला कर दिया. सतीश को गंभीर चोटें आईं. दोनों पक्षों से 5 लोग और घायल हुए.

सूचना पर पहुंची पुलिस की मदद से 5 लोगों का मेडिकल कराया गया. जिस वक्त पीड़ित सतीश का मेडिकल किया जा रहा था, तभी उसके घर से कॉल आई कि उसके पिता ईश्वर दयाल की मौत हो गई.

परिजनों का आरोप है कि बीच बचाव के वक्त ही ईश्वर दयाल को सिर में चोट लगी थी, लेकिन तब उन्हें मेडिकल के लिए नहीं भेजा गया था. कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई.