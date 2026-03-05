ETV Bharat / state

मेरठ में मामूली विवाद पर मारपीट; 1 की मौत 5 घायल, 7 लोगों पर FIR दर्ज

कंकर खेड़ा थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है. 7 लोगों पर केस दर्ज है.

मेरठ में मामूली विवाद पर मारपीट.
मेरठ में मामूली विवाद पर मारपीट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 7:18 AM IST

मेरठ: शहर में ऑटो लेकर जा रहे एक युवक का विवाद हो गया. धीरे-धीरे झगड़ा इतना बढ़ा कि दो पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे. घटना में 5 लोग घायल हुए हैं. मारपीट में बचाव करने पहुंचे एक व्यक्ति की मौत हो गई है. पुलिस ने 1 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

घटना मेरठ जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में पठानपुरा गांव की है. बुधवार शाम रास्ते से ऑटो निकालने को लेकर ऑटो चालक बिल्लू और स्थानीय निवासी आकाश के बीच कहासुनी हो गई. ऑटो ड्राइवर बिल्लू ने फोन करके कुछ साथियों को बुला लिया.

इसी बीच पड़ोस में रहने वाला सतीश भी वहां आ गया, उसने बीच बचाव की कोशिश की तो ऑटो चालक और दूसरे पक्ष ने सतीश पर ही हमला कर दिया. सतीश को गंभीर चोटें आईं. दोनों पक्षों से 5 लोग और घायल हुए.

सूचना पर पहुंची पुलिस की मदद से 5 लोगों का मेडिकल कराया गया. जिस वक्त पीड़ित सतीश का मेडिकल किया जा रहा था, तभी उसके घर से कॉल आई कि उसके पिता ईश्वर दयाल की मौत हो गई.

परिजनों का आरोप है कि बीच बचाव के वक्त ही ईश्वर दयाल को सिर में चोट लगी थी, लेकिन तब उन्हें मेडिकल के लिए नहीं भेजा गया था. कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई.

इस मामले में पुलिस ने मृतक ईश्वर दयाल (65) के बेटे सतीश द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आकाश और उसके 6 अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं, मृतक ईश्वर दयाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

कंकर खेड़ा थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है. दो पक्ष के बीच हुए झगड़े में 5 लोगों को चोट आई थी, तभी पुलिस को भी जानकारी हुई कि मेडिकल के लिए भेजे गए सतीश के बुजुर्ग पिता जो कि घर पर ही थे.

उन्हें मेडिकल कराने के लिए परिवार ने नहीं भेजा था, उनकी मौत हो गई है. मृतक के बेटे की तहरीर पर आरोपी आकाश समेत उसके 6 अन्य साथियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल आरोपी फरार हैं और तलाश की जा रही है.

संपादक की पसंद

