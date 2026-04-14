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प्रयागराज में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी; ठेकेदार और मजदूर दबे, एक की मौत

एसीपी सोराव श्यामजीत प्रमिला ने बताया कि मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

प्रयागराज में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी
प्रयागराज में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 10:15 PM IST

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प्रयागराज : जिले के थाना नवाबगंज के लाल गोपालगंज में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया. इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की छत ढलाई के दौरान शटरिंग टूटने से दो श्रमिक मलबे में दब गये. दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक मजदूर की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, दूसरे मजदूर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

प्रयागराज में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, थाना नवाबगंज के लाल गोपालगंज क्षेत्र में मंगलवार को छत की शटरिंग लगाने के दौरान ठेकेदार और मजदूर की मौत हो गई. शटरिंग गिरने से एक ठेकेदार और एक मजदूर चपेट में आ गये. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

एसीपी सोराव श्यामजीत प्रमिला ने बताया कि एसीपी सोराव श्यामजीत प्रमिला ने बताया कि मंगलवार को चौकी लाल गोपालगंज थाना नवाबगंज क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान पर शटरिंग डालकर लिंटर ढाला जा रहा था. शटरिंग कमजोर होने की वजह से लिंटर गिर पड़ा, जिससे शटरिंग ठेकेदार मुकेश पाल निवासी पुरनेमऊ थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ और शटरिंग मजदूर गुलशन पाल निवासी पुरनेमऊ दबकर घायल हो गये थे.

उन्होंने बताया कि इलाज के लिये दोनों घायलों को सीएचसी ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान गुलशन पाल की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है. घटना स्थल से मलबा हटवा दिया गया है.

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