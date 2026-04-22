संतकबीरनगर: ट्रक और कार की भिड़ंत में दूल्हे के जीजा की मौत, दूल्हा-दुल्हन घायल
विदाई कराकर लौट रही दूल्हे की कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 4:04 PM IST
संतकबीरनगर: जिले के महुली थाना क्षेत्र में भगता गांव के पास बुधवार को एक दर्दना सड़क हादसा सामने आया, शादी से विदाई कराकर लौट रही दूल्हे की कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें दूल्हे के जीजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हा-दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे से शादी की खुशियां मातम में बदल गई.
जानकारी के अनुसार, धनघटा थाना क्षेत्र के हैंसर निवासी अजय सोनी का विवाह 21 अप्रैल को दुधारा थाना क्षेत्र के दानोंकुइया निवासी ध्रुवचंद्र सोनी की पुत्री बबीता सोनी के साथ संपन्न हुई थी.
अगले दिन, 22 अप्रैल को शादी के बाद, दूल्हा अजय वर्मा दुल्हन की विदाई कराकर अपने परिवार के साथ घर वापस लौट रहा था, कार दूल्हे के जीजा संतोष सोनी चला रहे थे, जैसे ही कार संतकबीरनगर के धनघटा मार्ग पर महुली थाना क्षेत्र के भगता गांव के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक संतोष सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कार में सवार दूल्हा अजय वर्मा (26 वर्ष), दुल्हन बबीता सोनी (22 वर्ष) और उनकी भांजी नैना सोनी (20 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तत्काल पुलिस को सूचित किया गया. मौके पर पहुंची महुली पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है, पुलिस ने मृतक संतोष सोनी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुट गई है. इस दुखद घटना के बाद से दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है.
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