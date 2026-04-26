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बैक करते समय पार्वती नदी में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत

बारां : सदर थाना क्षेत्र के जिले के कोठड़ी सुंडा गांव के पास कार को पीछे लेते समय अचानक कार पार्वती नदी में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची सदर पुलिस व सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर कार व मृतक के शव को बाहर निकाला.

सदर थाना अधिकारी हीरालाल पूनिया ने बताया कि क्षेत्र में एक कार के पार्वती नदी में गिरने की सूचना पर मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया. घटना शनिवार देर रात 12 बजे के आस पास की बताई जा रही है. हादसे में कोयला निवासी लोकेश मेहता पुत्र चंद्रमोहन की मौत हो गई. घटना के समय मृतक अकेला ही कार में सवार था और कार को बैक कर रहा था. इस दौरान कार अचानक नदी में करीब 100 फिट गहराई में चली गई.