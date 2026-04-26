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बैक करते समय पार्वती नदी में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत

हादसे में कोयला निवासी लोकेश मेहता पुत्र चंद्रमोहन की मौत हो गई.

कार को निकालती सिविल डिफेंस की टीम
कार को निकालती सिविल डिफेंस की टीम (सिविल डिफेंस टीम)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 11:29 AM IST

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बारां : सदर थाना क्षेत्र के जिले के कोठड़ी सुंडा गांव के पास कार को पीछे लेते समय अचानक कार पार्वती नदी में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची सदर पुलिस व सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर कार व मृतक के शव को बाहर निकाला.

सदर थाना अधिकारी हीरालाल पूनिया ने बताया कि क्षेत्र में एक कार के पार्वती नदी में गिरने की सूचना पर मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया. घटना शनिवार देर रात 12 बजे के आस पास की बताई जा रही है. हादसे में कोयला निवासी लोकेश मेहता पुत्र चंद्रमोहन की मौत हो गई. घटना के समय मृतक अकेला ही कार में सवार था और कार को बैक कर रहा था. इस दौरान कार अचानक नदी में करीब 100 फिट गहराई में चली गई.

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घटना के समय कुछ लोग आसपास बैठे हुए थे, जिन्होंने बताया कि कार बैक लेने के लिए घुमाई थी. इसके बाद एकदम से धमाका हुआ, जिसपर लोग नदी किनारे पहुंचे तो कार पानी में डूब चुकी थी. कार की लाइट चालू होने से लोगों को नदी में गिरने का पता चला. मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस के गोताखोरों की टीम ने मृतक के शव व कार को बाहर निकाल लिया. कार में और लोगों के मौजूद होने की आशंका के चलते सिविल डिफेंस की टीम तलाश में जुटी रही. हालांकि, कार में केवल एक ही व्यक्ति सवार था, जिसकी मौत हो गई.

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CAR FELL INTO PARVATI RIVER
CAR FELL INTO RIVER WHILE REVERSING
पार्वती नदी में गिरी कार
CAR ACCIDENT IN BARAN

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