हमीरपुर में सड़क हादसा; ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से घुसी बाइक, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर
पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, देर रात तक दोनों युवकों की शिनाख्त नहीं हो सकी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 8:00 AM IST
हमीरपुर: जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कस्बा मुस्करा के हमीरपुर शिव मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.
जानकारी के मुताबिक, हादसा रात करीब 9:50 बजे हुआ. यूपी-95 एई-2071 नंबर की हीरो राइडर बाइक पर सवार दो युवक मुस्करा से हमीरपुर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान शिव मंदिर के पास आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में बाइक पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रैक्टर चालक प्रमोद कुमार निवासी उमरी किराना दुकान का सामान लेकर अपने गांव जा रहा था. ट्रॉली में रखे सामान को बारिश से बचाने के लिए काली पन्नी ढकी गई थी. बताया जा रहा है कि ट्रॉली के पीछे रिफ्लेक्टर और चेतावनी लाइट भी नहीं लगी थी. घटना की सूचना पर यूपी-112 और मुस्करा पुलिस मौके पर पहुंची. घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. देर रात तक दोनों युवकों की शिनाख्त नहीं हो सकी थी.
थानाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. यह हादसा मंडी से पठन की पुलिया तक के ब्लैक स्पॉट क्षेत्र में हुआ, जहां पहले भी कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था और उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं.
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