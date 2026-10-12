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पटना से जोगबनी जा रही बस हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकराई, एक की मौत, कई जख्मी

सुपौल में सड़क हादसा ( ETV Bharat )

सुपौल: बिहार के सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र अंतर्गत सरायगढ़ पंचायत के झाझा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर सोमवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. पटना से अररिया जिले के जोगबनी जा रही देव ट्रेवल बस ने पहले से खड़े एक ट्रक में पीछे से जोरदार ठोकर मार दी. इस हादसे में बस के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार छह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए.

ओवरटेक के दौरान हुई टक्कर