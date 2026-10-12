पटना से जोगबनी जा रही बस हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकराई, एक की मौत, कई जख्मी
सुपौल के एनएच-27 पर बस ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी. क्लीनर भगीरथ झा की मौत, छह यात्री गंभीर घायल, ड्राइवर फरार. रिपोर्ट-आशीष कुमार
Published : October 12, 2026 at 11:22 AM IST
सुपौल: बिहार के सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र अंतर्गत सरायगढ़ पंचायत के झाझा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर सोमवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. पटना से अररिया जिले के जोगबनी जा रही देव ट्रेवल बस ने पहले से खड़े एक ट्रक में पीछे से जोरदार ठोकर मार दी. इस हादसे में बस के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार छह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए.
ओवरटेक के दौरान हुई टक्कर
घटना के अनुसार पटना से जोगबनी जा रही देव ट्रेवल बस झाझा गांव के पास दूसरी बस को ओवरटेक करने के क्रम में एनएच-27 पर पहले से खड़े पटाखे की सामग्री से लदे ट्रक में जाकर पीछे से टकरा गई. बस में लगभग 30 यात्री सवार थे. टक्कर इतनी तेज थी कि कई यात्रियों को चोटें आईं.
खलासी की मौके पर मौत
हादसे में बस के खलासी भगीरथ झा (44) की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक करजाईन थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव वार्ड-7 निवासी विजय नारायण झा के पुत्र थे. घटना की सूचना पर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया.
छह यात्री गंभीर रूप से घायल
बस में सवार उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जसपाल सिंह (43), सुपौल के वीरपुर निवासी जयशंकर कुमार सिंह (49), रिद्धि सिंह (17), वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी अवधेश कुमार शर्मा (40), नीरज कुमार (18) और वीरपुर के अशोक कुमार (40) गंभीर रूप से घायल हो गए. अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आईं.
घायलों का इलाज शुरू
सभी घायलों को एनएचएआई की एंबुलेंस से सीएचसी सरायगढ़-भपटियाही ले जाया गया, जहां डॉ. लक्ष्मीकांत राय ने उनका प्राथमिक उपचार किया. गंभीर रूप से घायल जसपाल सिंह को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया गया.
पुलिस ने बस और ट्रक जब्त किया
घटना की सूचना पर भपटियाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बस तथा ट्रक को जब्त कर लिया. बस का चालक हादसे के बाद बस छोड़कर फरार हो गया. थाना अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने बताया कि मृतक भगीरथ झा का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया गया है. मृतक भगीरथ झा के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है.
"मृतक भागीरथ झा के लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया है. पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है."-जयप्रकाश चौधरी, थाना अध्यक्ष
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