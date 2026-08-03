जोधपुर में मूसलाधार बारिश के बाद ढहा मकान, मलबे में दबने से 8 साल की बच्ची की मौत, 4 घायल
बताया जा रहा है कि निगम ने इस साल भी बहुत सारे ऐसे मकान मालिकों को नोटिस जारी किए, जिनके मकान जर्जर हैं.
Published : August 3, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : August 3, 2026 at 12:13 PM IST
जोधपुर : जोधपुर में रविवार शाम को हुई मूसलाधार बारिश के चलते भीतरी शहर के इसाकिया स्कूल, नागौरी सिलावटों का बास के पास सोमवार सुबह एक मकान के गिरने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई. हादसे में चार अन्य लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही सदर बाजार थाना पुलिस, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
सदर बाजार थाने के एएसआई प्रकाशचंद ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे मकान गिरा था. जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची. नगर निगम को भी सूचित किया गया. इस हादसे में चार लोग घायल हो गए, जबकि एक बच्ची की मौत हो गई है. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. उनका उपचार चल रहा है.
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अभी भी कई मकान गिराने लायक : क्षेत्रीय पार्षद असलम खान ने बताया कि इस इलाके में बहुत सारे मकान हैं, जो जर्जर अवस्था में हैं. बीते 5 सालों में नगर निगम ने बहुत सारे मकान का नोटिस भी दिए हैं, लेकिन लोग कानूनी वाद का सहारा लेकर मकान गिराने से बच जाते हैं. आज सुबह यह हादसा हुआ, जिसमें इरफान का घर गिर गया. इसमें उसकी 8 साल की बेटी अल शिफा की दुखद मौत हो गई.
इस घटना को लेकर हम नगर निगम आयुक्त से मिलेंगे. साथ ही स्थानीय लोगों से भी निवेदन करेंगे कि जिनके मकान जर्जर हैं, उनको वो खुद आगे जाकर हटवाएं, जिससे कि मानवीय क्षति नहीं हो. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम के इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे. बताया जा रहा है कि निगम ने इस साल भी बहुत सारे ऐसे मकान मालिकों को नोटिस जारी किए, जिनके मकान जर्जर हैं.