बरेली: डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार पिता की मौत, मां गंभीर, बाल-बाल बचा मासूम
नैनीताल हाईवे पर अभयपुर गांव के पास की घटना, रिश्तेदारी में जा रहा था परिवार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 8:56 PM IST
बरेली: भोजीपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को उस समय दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब नैनीताल हाईवे पर अभयपुर गांव के पास बेकाबू डंपर ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में 30 वर्षीय पिता श्याम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 25 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं, बाइक पर बैठा उनका आठ वर्षीय बेटा आदित्य हादसे के बाद पूरी तरह सुरक्षित रहा और उसे खरोंच तक नहीं आई.
सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि पीलीभीत जिले के अमरिया थाना क्षेत्र के बहोनी गांव निवासी श्याम सिंह शुक्रवार को अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे आदित्य के साथ बाइक से फरीदपुर स्थित रिश्तेदारी में जा रहे थे. शाम करीब पांच बजे उनकी बाइक नैनीताल हाईवे पर अभयपुर गांव के पास पहुंची. इसी दौरान तेज रफ्तार और बेकाबू डंपर ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि श्याम सिंह डंपर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. उनकी पत्नी लक्ष्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं हादसे में आठ वर्षीय आदित्य बाल-बाल बच गया.
सूचना मिलते ही भोजीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लक्ष्मी को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा. पुलिस ने श्याम सिंह के शव को आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया. हादसे के बाद डंपर चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है. पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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