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बरेली: डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार पिता की मौत, मां गंभीर, बाल-बाल बचा मासूम

बरेली: भोजीपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को उस समय दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब नैनीताल हाईवे पर अभयपुर गांव के पास बेकाबू डंपर ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में 30 वर्षीय पिता श्याम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 25 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं, बाइक पर बैठा उनका आठ वर्षीय बेटा आदित्य हादसे के बाद पूरी तरह सुरक्षित रहा और उसे खरोंच तक नहीं आई.

सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि पीलीभीत जिले के अमरिया थाना क्षेत्र के बहोनी गांव निवासी श्याम सिंह शुक्रवार को अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे आदित्य के साथ बाइक से फरीदपुर स्थित रिश्तेदारी में जा रहे थे. शाम करीब पांच बजे उनकी बाइक नैनीताल हाईवे पर अभयपुर गांव के पास पहुंची. इसी दौरान तेज रफ्तार और बेकाबू डंपर ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया.



टक्कर इतनी जोरदार थी कि श्याम सिंह डंपर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. उनकी पत्नी लक्ष्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं हादसे में आठ वर्षीय आदित्य बाल-बाल बच गया.