दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में दो युवकों पर फायरिंग से सनसनी, एक की मौत एक गंभीर घायल

नई दिल्ली: राजधानी के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है. शास्त्री पार्क इलाके में बीती रात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि उसका मौसी का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है.

मामला शास्त्री पार्क चौक के पास ABCD ब्लॉक सर्विस रोड का है. जहां देर रात करीब बारह बजे एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा मिला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान उमाम उर्फ उभम (25) निवासी कैलाश नगर के रूप में हुई है.

इसी बीच पुलिस को दूसरी सूचना मिली कि फल मंडी के पास एक घायल युवक पड़ा है. पुलिस ने घायल को तुरंत जेपीसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया. घायल की पहचान नादिम (27) निवासी कैलाश नगर के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार मृतक और घायल आपस में मौसेरे भाई हैं.

बताया जा रहा है कि दोनों देर रात किसी काम से निकले थे तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गोली चला दी. पुलिस को आशंका है कि वारदात किसी पुराने रंजिश या आपसी विवाद से जुड़ी हो सकती है.

डीसीपी नॉर्थ ईस्ट आशीष मिश्रा ने बताया कि शास्त्री पार्क थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को तैनात किया गया है.