दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में दो युवकों पर फायरिंग से सनसनी, एक की मौत एक गंभीर घायल

जानकारी के मुताबिक दोनों युवक कैलाश नगर के रहने वाले हैं, पुलिस के अनुसार मृतक और घायल आपस में मौसेरे भाई हैं.

TWO YOUTH SHOT IN SHASTRI NAGAR
शास्त्री पार्क इलाके में दो युवकों पर फायरिंग (SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 17, 2025 at 9:54 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है. शास्त्री पार्क इलाके में बीती रात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि उसका मौसी का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है.

मामला शास्त्री पार्क चौक के पास ABCD ब्लॉक सर्विस रोड का है. जहां देर रात करीब बारह बजे एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा मिला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान उमाम उर्फ उभम (25) निवासी कैलाश नगर के रूप में हुई है.

इसी बीच पुलिस को दूसरी सूचना मिली कि फल मंडी के पास एक घायल युवक पड़ा है. पुलिस ने घायल को तुरंत जेपीसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया. घायल की पहचान नादिम (27) निवासी कैलाश नगर के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार मृतक और घायल आपस में मौसेरे भाई हैं.

बताया जा रहा है कि दोनों देर रात किसी काम से निकले थे तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गोली चला दी. पुलिस को आशंका है कि वारदात किसी पुराने रंजिश या आपसी विवाद से जुड़ी हो सकती है.

डीसीपी नॉर्थ ईस्ट आशीष मिश्रा ने बताया कि शास्त्री पार्क थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को तैनात किया गया है.

घटना के बाद परिजनों का बयान
मृतक के पिता मोहम्मद मियां ने बताया कि उनका बेटा अपने मौसी के लड़के के साथ शास्त्री पार्क में रिश्तेदार से मिलने गई मां को लाने के लिए गया था. इसी दौरान किसी ने उन्हें गोली मार दी.

स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल
इलाके में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त बढ़ाने के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और रात्रि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है. स्थानीय निवासियों ने पुलिस से इलाके में सख्त निगरानी की मांग की है.

करावल नगर में वकील के दोस्त पर चली थी गोली
यह घटनाएं ऐसे समय पर हुई हैं जब नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली पहले से ही आपराधिक घटनाओं को लेकर सुर्खियों में है. इससे पहले बीते दिन गुरूवार को करावल नगर इलाके में एक वकील के दोस्त पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चला दी थीं. वहीं बुधवार को करावल नगर के ही एक नाले से एक अज्ञात शव बरामद हुआ था.

इसी हफ्ते की शुरूआत में सोमवार को थाना नंद नगरी क्षेत्र में एक महिला की चाकू मारकर हत्या से हुई थी. लगातार हो रही इन घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दी है और दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

