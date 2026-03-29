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हज यात्रा 2026: मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने लगाया अफवाहों पर विराम! बोले- 1530 हाजियों की होगी सुरक्षित रवानगी

डॉ. इरफान अंसारी ने भरोसा दिलाया कि हज यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और पूरी व्यवस्था सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही है. उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो सभी हज यात्रियों को समय पर सूचित किया जायेगा.

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वे लगातार भारत सरकार एवं संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हैं और अब तक ऐसी कोई आधिकारिक गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, जिससे हज यात्रा प्रभावित हो.

रांची: रविवार को रांची के कडरू स्थित हज हाउस में हज की यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में इस साल हज पर जाने वाले लोगों ने भाग लिया. दरअसल, हाल के दिनों में खाड़ी देशों की परिस्थितियों को लेकर हज यात्रियों के बीच उत्पन्न चिंताओं पर विराम लगाते हुए हज कमेटी के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है.

हज कमेटी के अध्यक्ष डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि इस साल 1530 तीर्थ यात्री पाक 'हज यात्रा' पर जायेंगे. इनमें से 250 हज यात्री मुंबई एयरपोर्ट से, 246 दिल्ली एयरपोर्ट से और 1036 कोलकाता एयरपोर्ट से रवाना होंगे, जहां से उन्हें मक्का और जेद्दा के लिए क्लियरेंस प्रदान किया जाएगा.

18 अप्रैल को कोलकाता से रवाना होगा पहला हत्था: डॉ. इरफान अंसारी

हज यात्रियों का पहला जत्था 18 अप्रैल को कोलकाता से रवाना होगा. झारखंड हज कमेटी के अध्यक्ष डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि विशेष बात यह है कि 18 से 23 अप्रैल तक वह खुद कोलकाता एयरपोर्ट पर मौजूद रहकर हज यात्रियों को विदा करेंगे. इस अवसर पर उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि 'हज यात्रियों की खिदमत करना और उनकी दुआ हासिल करना मेरे लिए सौभाग्य और आत्मिक संतोष का विषय है'.

हज जाने वाले को दी गई खास जानकारी

प्रशिक्षण शिविर में हज यात्रा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से दी गईं. इसमें यात्रा की प्रक्रिया, आवश्यक सावधानियां, मक्का-मदीना में पालन किए जाने वाले नियमों के साथ-साथ सऊदी अरब में आचरण से संबंधित दिशा-निर्देश भी शामिल थे. विशेषज्ञों ने सरल एवं स्पष्ट तरीके से सभी हज यात्रियों का मार्गदर्शन किया.

अंत में डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि हज यात्रा के दौरान चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन ऊपर वाला हर मुश्किल का रास्ता निकाल देते हैं. उन्होंने सभी हज यात्रियों की सुरक्षित, स्वस्थ एवं सफल यात्रा के लिए दिल से दुआ की. प्रशिक्षण कार्यक्रम में आफताब अहमद, हाजी शम्स तबरेज, इकराम अंसारी, मुफ्ती अनवर कासमी, खुर्शीद अनवर, हाजी केसर, एकरामुल हसन, मुफ्ती शोएब, मोहम्मद शाहिद, मुमताज खान सहित अन्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

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