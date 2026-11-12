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पत्रकारों के साथ अभद्रता के खिलाफ एक दिवसीय धरना, हजारीबाग प्रेस क्लब ने दी चेतावनी

हजारीबाग प्रेस क्लब का एक दिवसीय धरना ( ETV BHARAT )

हजारीबाग: प्रेस क्लब में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के खिलाफ पत्रकार और हजारीबाग के स्थानीय लोगों द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया. इस धरने को जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है.

प्रेस क्लब को मिला भारी समर्थन