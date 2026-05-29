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बिहार में एक दिवसीय जॉब कैंप.. 20 हजार तक सैलरी, 19-40 साल वालों की ऑन स्पॉट भर्ती

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में जिला नियोजनालय द्वारा आज 29 मई, शुक्रवार को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया है. यह कैंप जिला नियोजनालय कार्यालय परिसर, कृषि भवन, आरा में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगा.

25 पदों पर भर्ती: जॉब कैंप में एसआईएस सिक्योरिटी भोजपुर आरा द्वारा सिक्योरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर के कुल 25 पदों पर भर्ती की जाएगी. चयनित अभ्यर्थियों को 18 हजार से 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिए जाने का प्रावधान है.

योग्यता और शर्तें: इस भर्ती में 19 से 40 वर्ष तक के पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं या स्नातक निर्धारित है. केवल आरा एवं भोजपुर जिले के स्थानीय अभ्यर्थी ही इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे.

ऑन स्पॉट चयन प्रक्रिया: जिला नियोजनालय पदाधिकारी प्रणव प्रतीक ने बताया कि अभ्यर्थियों का चयन ऑन स्पॉट किया जाएगा. जॉब कैंप में भाग लेने के लिए नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य है.

"अभ्यर्थियों का चयन ऑन स्पॉट किया जाएगा. जॉब कैंप में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य है. जिन अभ्यर्थियों का निबंधन नहीं हुआ है, वे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं."- प्रणव प्रतीक, जिला नियोजनालय पदाधिकारी