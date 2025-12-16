ETV Bharat / state

बिहार में 17 दिसंबर को एक दिवसीय जॉब कैंप, जानें एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

भोजपुर में 17 दिसंबर 2025 को जॉब कैंप आयोजित हो रहा है. यहां जानें कितना होगा वेतन और पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया.

BHOJPUR JOB CAMP
भोजपुर जॉब कैंप (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

December 16, 2025

भोजपुर: बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय, भोजपुर द्वारा 17 दिसंबर 2025, बुधवार को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. यह कैंप जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है.

स्थान और समय निर्धारित: यह जॉब कैंप कृषि भवन, जिला नियोजनालय परिसर, आरा में आयोजित होगा. कैंप का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा. कैंप में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क होगा.

क्वालिटी होंडा कंपनी करेगी भर्ती: जॉब कैंप में क्वालिटी होंडा कंपनी द्वारा हेल्पर और मैकेनिक पदों पर कुल 25 रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी. इनमें हेल्पर के लिए 15 पद और मैकेनिक के लिए 10 पद शामिल हैं. चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती आरा, भोजपुर में ही होगी.

वेतन और आयु सीमा: चयनित हेल्पर पद के अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा 6,000 से 10,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा, जबकि मैकेनिक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 8,000 से 15,000 रुपये तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा. दोनों पदों के लिए आयु सीमा 20 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है.

योग्यता और पात्रता: इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता नॉन-मैट्रिक रखी गई है. आवेदन केवल पुरुष अभ्यर्थियों से ही स्वीकार किए जाएंगे. जिला नियोजनालय में पंजीकरण अनिवार्य है. जो अभ्यर्थी अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, वे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं या जिला नियोजनालय, भोजपुर से संपर्क कर सकते हैं.

युवाओं से भागीदारी की अपील: जिला नियोजन पदाधिकारी ने जिले के सभी बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे इस जॉब कैंप में सक्रिय रूप से भाग लेकर रोजगार के इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं. कैंप में आने वाले अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा एवं आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा.

संपादक की पसंद

