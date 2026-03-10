ETV Bharat / state

बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए आज सुनहरा मौका, 8वीं से ग्रेजुएशन तक योग्यता, जानें जगह और समय

नवादा: बिहार के नवादा जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार अवसर सामने आया है. जिला नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेंटर द्वारा 10 मार्च 2026 को विशेष एक दिवसीय रोजगार कैम्प का आयोजन किया जा रहा है. इस कैम्प में विभिन्न निजी कंपनियां कुल 234 पदों पर भर्ती करेंगी, जिससे स्थानीय युवाओं को नौकरी पाने का अच्छा मौका मिलेगा.

रोजगार कैम्प का आयोजन और समय: युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार के निर्देशानुसार यह कैम्प संयुक्त श्रम भवन, जिला नियोजनालय परिसर, नवादा के प्रांगण में आयोजित होगा. कैम्प सुबह 11:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक चलेगा. जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन ने इसकी जानकारी देते हुए युवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचें.

"युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के निर्देशानुसार जिला नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेंटर, नवादा द्वारा 10 मार्च 2026 को संयुक्त श्रम भवन स्थित जिला नियोजनालय, नवादा के प्रांगण में विशेष एकदिवसीय रोजगार कैम्प का आयोजन हो रहा है."-सुनील कुमार सुमन, जिला नियोजन पदाधिकारी, नवादा

भाग लेने वाली कंपनियां और पदों की संख्या: कैम्प में एसबीआई नवादा, फ्रिडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी नई दिल्ली, साहुल मोटर्स नवादा, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर पटना, आशीर्वाद माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड पटना, के.के. इंटरप्राइजेज गुजरात, टेरियर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर, महादेव हनुमंत विजय उत्तर प्रदेश तथा आमधाने प्राइवेट लिमिटेड पटना जैसी कंपनियां शामिल हैं. इन सभी ने मिलकर कुल 234 रिक्तियां अधिसूचित की हैं.

योग्यता और वेतन की जानकारी: इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास से लेकर ग्रेजुएशन, आईटीआई तथा डिप्लोमा तक निर्धारित है. चयनित अभ्यर्थियों को 8,000 रुपये से 29,000 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा. इसके अलावा ईपीएफ, आवास, भोजन, ईएसआईसी और इंश्योरेंस जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष तक रखी गई है.

क्या होगा कार्य स्थल: कार्य स्थल नवादा, रजौली, राजकोट, राजस्थान, हरियाणा, अहमदाबाद सहित पैन इंडिया स्तर पर होगा. इससे युवाओं को स्थानीय के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी नौकरी के अवसर मिल सकेंगे. सभी कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं, इसलिए चयन और सेवा शर्तों की जिम्मेदारी संबंधित नियोजक की होगी, जबकि नियोजनालय केवल सुविधा प्रदान करने की भूमिका में रहेगा.