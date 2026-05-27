समस्या को बनाया ताकत: झुंझुनू में पराली से हर माह बन रही एक करोड़ यूनिट ग्रीन बिजली, प्रदेश में मिसाल
मंड्रेला रोड पर लगे प्लांट पराली व कृषि अवशेष को सुरक्षित तरीके से जलाकर तैयार कर रहे बिजली.
Published : May 27, 2026 at 5:04 PM IST
झुंझुनू: आमतौर पर खेती की वेस्टेज 'पराली' किसानों और पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या मानी जाती है, लेकिन जिले ने इस समस्या को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है. जिले में मंड्रेला रोड पर लगे आधुनिक बायोमास पावर प्लांट में अब पराली से बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन हो रहा है. यह प्लांट न सिर्फ जिले की बिजली की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी वरदान साबित हो रहा है.
हर माह 1 करोड़ 5 लाख यूनिट उत्पादन: अजमेर विद्युत वितरण निगम झुंझुनू के अधीक्षण अभियंता (SE) महेश टीबड़ा ने बताया कि जिले के लिए यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इस बायोमास आधारित प्लांट से हर महीने लगभग 1 करोड़ 5 लाख यूनिट बिजली का शानदार प्रोडक्शन हो रहा है.
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प्रदूषण भी खत्म और बिजली भी मुफ्त: अधीक्षण अभियंता टीबड़ा ने बताया कि इस प्लांट की सबसे खास बात इसकी कार्यप्रणाली है. खेतों में फसल कटाई के बाद जो पराली या कृषि अवशेष बच जाते हैं, उन्हें इस प्लांट में लाकर सुरक्षित तरीके से जलाया जाता है. उससे बिजली तैयार की जाती है. इस तकनीक से जिले को दोहरा फायदा मिल रहा है. पहला—खेतों में पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण पूरी तरह नियंत्रित हो गया और दूसरा, उसी वेस्टेज का इस्तेमाल कर हमें भारी मात्रा में बिजली मिल रही है. यह जिला प्रशासन और बिजली निगम की बड़ी और सफल योजना है.
जिले की आत्मनिर्भरता में बड़ा कदम: इस बायोमास प्लांट के सुचारू रूप से चलने के बाद से झुंझुनू में बिजली की पारम्परिक निर्भरता कम हुई है. SE टीबड़ा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कृषि कचरे को अब एक उपयोगी संसाधन में बदल दिया है. इससे स्थानीय किसानों को भी अपने कृषि वेस्टेज का सही निस्तारण करने का जरिया मिल गया. बिजली उत्पादन में झुंझुनू का पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बनने जा रहा है.
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