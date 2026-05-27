ETV Bharat / state

समस्या को बनाया ताकत: झुंझुनू में पराली से हर माह बन रही एक करोड़ यूनिट ग्रीन बिजली, प्रदेश में मिसाल

झुंझुनू में मंड्रेला रोड पर लगा प्लांट ( ETV Bharat Jhunjhunu )