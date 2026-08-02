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आगरा में 1 करोड़ की चोरी का खुलासा; नाैकरानी ने मां, बहन और भाभी के साथ दिया था अंजाम, चारों गिरफ्तार

आगरा में चोरी का खुलासा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी की हरीपर्वत थाना पुलिस ने रविवार को कारोबारी की घर से एक करोड़ रुपये के आभूषणों की चोरी कर खुलासा किया है. घर में काम करने वाली नौकरानी ने अपनी मां, बहन और भाभी के साथ मिलकर सोने-चांदी के जेवर पार किए थे. कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन की और चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है. आरोपिताओं की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 80 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं. बाकी गहने और 17 सोने के सिक्कों की तलाश जारी है. एसीपी हरिपर्वत अमीषा (Video Credit; ETV Bharat) एसीपी हरिपर्वत अमीषा ने बताया कि ओल्ड विजय नगर कॉलोनी स्थित अनुपम रॉयल अपार्टमेंट निवासी कारोबारी अनिल कुमार के यहां वारदात हुई थी. कारोबारी अनिल कुमार के घर में चांदनी नाम की युवती काम करती थी. घर में कई दिनों से गहने चोरी हो रहे थे. जिसकी परिवार को भनक नहीं लगी थी. एक अगस्त 2026 को कारोबारी के परिवार को बेड पर आभूषणों का एक खाली बैग मिला तो संदेह हुआ. जिस पर गहने देखे तो हैरान रह गए. गहनों के साथ ही 17 सोने के सिक्के गायब मिले. चोरी गए गहनों की कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई. कारोबारी अनिल कुमार ने चोरी की सूचना हरिपर्वत थाना पुलिस को दी. जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू की. 24 घंटे में वारदात का किया खुलासा