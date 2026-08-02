आगरा में 1 करोड़ की चोरी का खुलासा; नाैकरानी ने मां, बहन और भाभी के साथ दिया था अंजाम, चारों गिरफ्तार
फिलहाल सोने के 17 सिक्कों की तलाश, अब तक 80 लाख रुपये के जेवर बरामद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 8:54 PM IST
आगरा: ताजनगरी की हरीपर्वत थाना पुलिस ने रविवार को कारोबारी की घर से एक करोड़ रुपये के आभूषणों की चोरी कर खुलासा किया है. घर में काम करने वाली नौकरानी ने अपनी मां, बहन और भाभी के साथ मिलकर सोने-चांदी के जेवर पार किए थे. कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन की और चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है. आरोपिताओं की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 80 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं. बाकी गहने और 17 सोने के सिक्कों की तलाश जारी है.
एसीपी हरिपर्वत अमीषा ने बताया कि ओल्ड विजय नगर कॉलोनी स्थित अनुपम रॉयल अपार्टमेंट निवासी कारोबारी अनिल कुमार के यहां वारदात हुई थी. कारोबारी अनिल कुमार के घर में चांदनी नाम की युवती काम करती थी. घर में कई दिनों से गहने चोरी हो रहे थे. जिसकी परिवार को भनक नहीं लगी थी. एक अगस्त 2026 को कारोबारी के परिवार को बेड पर आभूषणों का एक खाली बैग मिला तो संदेह हुआ. जिस पर गहने देखे तो हैरान रह गए. गहनों के साथ ही 17 सोने के सिक्के गायब मिले. चोरी गए गहनों की कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई. कारोबारी अनिल कुमार ने चोरी की सूचना हरिपर्वत थाना पुलिस को दी. जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू की.
24 घंटे में वारदात का किया खुलासा
एसीपी हरिपर्वत अमीषा ने बताया कि जांच और छानबीन के बाद विजय नगर के महाराष्ट्रीयन मोहल्ला निवासी चांदनी से पूछताछ की. जिसके बाद चांदनी, उसकी बहन पूजा और संजना के साथ ही मां विमला से पूछताछ की. जिसमें पता चला कि नौकरानी, उसकी बहन, मां और भाभी भी बदल-बदलकर कोराबारी के यहां पर काम करने आती रहती थीं. जिस पर चारों को हिरासत में लेकर 24 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा करके उनकी निशानदेही पर चोरी किए गहने भी आरोपिताओं के घर बरामद किए. इसके साथ ही आरोपिता चांदनी की निशानदेही पर उसके पुरुष मित्र के घर से भी बड़ी मात्रा में माल बरामद किया है. करीब 80 लाख रुपये के गहने बरामद किए हैं. अभी कारोबारी के घर से चोरी 17 सोने के सिक्के नहीं मिले हैं.
नौकर या कर्मचारी का सत्यापन जरूर करांए
एसीपी हरिपर्वत अमीषा ने बताया कि चारों आरोपिताओं को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. परिवार ने घर में काम के लिए रखने से पहले उसका पुलिस सत्यापन नहीं कराया था. पकड़ी गई महिलाओं पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं. लोगों से अपील है कि घर में नौकर या अन्य कर्मचारी रखने पर उसका सत्यापन जरूर कराएं. जिससे भविष्य में किसी भी घटना या अनहोनी से बच जाएंगे.
यह भी पढ़ें: लखनऊ में FIR के बाद दरोगा सस्पेंड; शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी