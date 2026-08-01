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बिहार में पंजाब से आ रही एक करोड़ की विदेशी शराब बरामद, महाराष्ट्र नंबर प्लेट वाला ट्रक भी जब्त

भोजपुर में 14 चक्का ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने दो अंतरराज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार.

one crore worth liquor truck seized
एक करोड़ की विदेशी शराब का ट्रक पकड़ाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 1, 2026 at 8:13 PM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर में मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत विभाग ने पंजाब से बिहार लाई जा रही करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की 8,071.92 लीटर विदेशी शराब लदे 14 चक्कों वाले ट्रक को जब्त कर लिया.

मुजफ्फरपुर पहुंचाई जानी थी शराब की खेप: जिले के जगदीशपुर-पीरो रोड स्थित दलिपपुर मोड़ के पास की गई इस कार्रवाई में विभाग द्वारा ट्रक पर सवार दो अंतरराज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि ट्रक से विभिन्न ब्रांडों की 14,748 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई, जिन पर फॉर सेल इन पंजाब अंकित था. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शराब की खेप मुजफ्फरपुर पहुंचाई जानी थी.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई: मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त रजनीश कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी भोजपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. सूचना मिली थी कि पंजाब से एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में विदेशी शराब बिहार लाई जा रही है.

14 चक्कों वाले ट्रक की तलाशी: अधिकारी ने बताया कि इसके बाद मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग भोजपुर तथा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (पटना) की संयुक्त टीम ने जगदीशपुर-पीरो रोड स्थित दलिपपुर मोड़ के समीप वाहन जांच के दौरान MH40CD-2304 नंबर के 14 चक्कों वाले ट्रक को रोककर तलाशी ली गई.

विभिन्न प्रकार की विदेशी शराब बरामद: विभाग के सहायक आयुक्त के मुताबिक तलाशी के दौरान ट्रक से विभिन्न प्रकार की विदेशी शराब बरामद की गई. इसमें 750 एमएल की कुल 8,724 बोतल, 375 एमएल की कुल 2,280 बोतल तथा 180 एमएल की कुल 3,744 बोतल शामिल हैं. इस प्रकार ट्रक से कुल 14,748 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई, जिसकी कुल मात्रा 8,071.92 लीटर है.

दो तस्कर गिरफ्तार: अधिकारी ने बताया कि सभी बोतलों पर फ़ॉर सेल इन पंजाब अंकित था. प्रारंभिक जांच में पता चला कि शराब की यह खेप मुजफ्फरपुर (बिहार) ले जाई जा रही थी. कार्रवाई के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के लोहा थाना क्षेत्र अंतर्गत पांगरी गांव निवासी गोविंद केशव सूर्यवंशी तथा अनिल मारुति बुडुक को गिरफ्तार किया गया है.

लगातार जारी अभियान: विभाग के मुताबिक दोनों के विरुद्ध मद्यनिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जारी है. मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त रजनीश कुमार ने बताया कि राज्य में अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी है और आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

"मामले में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के लोहा थाना क्षेत्र के पांगरी गांव निवासी गोविंद केशव सूर्यवंशी और अनिल मारुति बुडुक को गिरफ्तार किया गया है. राज्य में अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी है और आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी."- रजनीश कुमार, सहायक आयुक्त मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग

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एक करोड़ की विदेशी शराब की खेप जप्त
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