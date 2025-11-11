ETV Bharat / state

रोहतक में कार की चेकिंग के दौरान मिला एक करोड़ रुपए कैश, पिट्ठू बैग में रखे थे नोट

हरियाणा के रोहतक में कार की चेकिंग के दौरान एक करोड़ रूपए कैश मिला है जिसे पिट्ठू बैग में रखा गया था.

One crore Cash found in Rohtak
चेकिंग के दौरान कार से बरामद नोटों का बंडल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 11, 2025 at 10:52 PM IST

3 Min Read
रोहतक: दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद रोहतक पुलिस हाई अलर्ट पर है. इसी बीच जिला पुलिस की टीम ने मंगलवार को चेकिंग के दौरान एक कार से एक करोड़ रुपए बरामद किए. कोर्ट के आदेश पर इस राशि को ट्रैजरी में जमा करा दिया गया है. पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है. साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचित किया गया है.

ट्रैजरी में नोटों को किया गया जमाः एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने बताया कि "जिला पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर नाकेबंदी कर वाहनों और संदिग्ध वस्तुओं की गहनता से जांच की जा रही है. इसके अलावा होटल, धर्मशाला का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और वहां पर ठहरे हुए लोगों की चेकिंग की जा रही है. इसी दौरान शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के प्रभारी राकेश सैनी के नेतृत्व में एक टीम स्थानीय झज्जर रोड स्थित जलेबी चौक पुल क नीचे वाहनों की जांच कर रही थी. जांच के दौरान झज्जर की ओर से आ रही एक कार को चेकिंग के लिए रूकवाया गया. कार के अंदर 4 युवक सवार थे. इन युवकों की पहचान की गई. फिर कार मे पीछे बैठे 2 युवकों के पास एक-एक पिट्ठू बैग मिला, जिसके अंदर 500-500 रुपए और 100-200 रुपए के नोट के बंडल मिले, जो गिनती करने पर कुल एक करोड़ रुपए था. कोर्ट के आदेश पर इस राशि को रोहतक ट्रैजरी मे जमा करवाया गया है.

One crore Cash found in Rohtak
यह वही कार है, जिससे एक करोड़ कैश बरामद हुआ (Etv Bharat)

स्टेशन पर रेलगाड़ियों की जा रही है जांचःइससे पहले दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके के बाद रोहतक में रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल ने सघन तलाशी अभियान चलाया है. इस दौरान सभी रेलगाड़ियों के अंदर यात्रियों का सामान और पहचान पत्र की जांच की गई.

'आतंकवादी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे': दिल्ली में बम धमाके के बाद से ही रेलवे पुलिस सतर्क हो गई है. दिल्ली की ओर से आने वाली सभी रेलगाड़ियों में जांच की गई. संदिग्ध यात्रियों से खास तौर पर पूछताछ की गई और सामान की तलाशी ली गई. पुलिस ने कहा कि किसी भी संदेह होने पर तुरंत सूचना दें. राजकीय रेलवे पुलिस के एसएचओ जीत सिंह ने बताया कि "इस अभियान का उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना को होने से पहले ही रोका जा सके. किसी भी आतंकवादी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे."

ये भी पढ़ेंः- दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट, करनाल और चरखी दादरी में सख्त चेकिंग जारी, डॉग स्क्वायड टीम भी फील्ड में एक्टिव

