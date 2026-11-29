ETV Bharat / state

मथुरा में दूल्हों को पहनाई गई '1-1 करोड़' की नोटों की माला: शौक या कानून का उल्लंघन? जानें क्या कहता है RBI का नियम

मथुरा में दूल्हों को पहनाई गई '1-1 करोड़' की नोटों की माला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक चर्चा का विषय बनी हुई है. वजह है दूल्हों के गले में पड़ी 500-500 के नोटों की वह विशालकाय मालाएं, जिनकी कीमत कथित तौर पर 1-1 करोड़ रुपए यानी कुल 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है. जीजा की तरफ से सालों को दिया गया यह 'शाही तोहफा' एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसने एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया है. क्या देश की करेंसी का इस तरह प्रदर्शन और इस्तेमाल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के खिलाफ है?

मथुरा जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर सुरीर गांव में जीजा योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकुर ने अपने दोनों सालों प्रशांत और कपिल की शादी में एक-एक करोड़ रुपए की नोटों की माला पहनाकर चर्चा बटोरी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और यह राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गया.

मथुरा से संवाददाता प्रवीण शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) जीजा ने सालों को दिया तोहफा: सुरीर कस्बे के नगला फौनदा में योगेंद्र सिंह और कुशल पाल के बेटे प्रशांत और कपिल की बारात थी. राजस्थान के कामा गांव नंदौला निवासी जीजा योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकुर ने अपने दोनों सालों को यादगार तोहफा देने के लिए एक-एक करोड़ रुपए की दो माला तैयार कराई. इसकी लंबाई 100 मीटर थी. प्रशांत और कपिल के गले में एक-एक करोड़ रुपए की माला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी और खूब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ. मथुरा की वायरल नोटों की माला. (Photo Credit: ETV Bharat) तोहफा देने वाले जीजा की इनकम: सालों को दो करोड़ की माला पहनाने वाला जीजा योगेश कुमार गांव का सरपंच है. वह मार्बल का भी काम करता है. योगेश ने अपने सालों से कहा था कि शादी में ऐसा तोहफा दूंगा कि लोग जिंदगी भर याद रखेंगे. दूल्हे ने इस बारे में क्या बताया: एक करोड़ की माला पहनने वाले दुल्हे प्रशांत ने बताया मेरे और मेरे भाई कपिल की शादी को यादगार बनाने के लिए जीजा योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकुर ने यह तोहफा दिया. उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी में कुछ ऐसा करूंगा जो याद रखा जाए. इसीलिए उन्होंने मुझे और मेरे भाई को तोहफा देने के लिए एक-एक करोड़ रुपए की दो माला तैयार कराई और शादी के दिन पहनाकर यादगार तोहफा दिया. यह माला करीब 100 मीटर लंबी थी. क्या कहता है आरबीआई. (Photo Credit: ETV Bharat) नोटों की माला शौक या प्रचलन: दूल्हे के गले में नोटों की माला पहनाना काफी पुराना शौक माना जाता है. करीब 5 दशक पहले से नोटों की माला प्रचलन शौक पूरा करने के लिए शुरू किया गया था. दूल्हा घोड़ी पर बैठता है और उसके गले में एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए, बीस रुपए, पचास रुपए, सौ रुपए, दो सौ रुपए और अब पांच सौ रुपए तक की माला पहनाने का प्रचलन खूब चल रहा है. बैंड बाजे के साथ दूल्हा घोड़ी पर जब सवार होता है, तो उसे नोटों की माला खूब चढ़ाई जाती है. स्वागत समारोह में भी माला का प्रचलन है. जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति होता है, तब भी उसका सम्मान समारोह करने के लिए सगे संबंधी नोटों की माला से स्वागत करते हैं. शादी समारोह में बारात निकासी के दिन भी नोटों की या फिर सिक्कों की बारिश दूल्हे पर न्योछावर करने का प्रचलन काफी पुराना है. माला वाले नोटों की उम्र घट जाती है. (Photo Credit: ETV Bharat) राजनीतिक पार्टियां भी पीछे नहीं: राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं को नोटों की माला पहनाने का शौक भी कम नहीं है. देश की राजधानी हो या फिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ राजनीतिक पार्टियों के बड़े समारोह के दौरान नेताओं को फूलों की माला के साथ नोटों की माला भी पहनना अच्छा लगता है. जनपदों में नेताओं का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता नोटों की माला पहनाते हैं. इतना ही नहीं नेताओं को तो सोने-चांदी के मुकुट भी सिर पर सजा दिए जाते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पहनी थी नोटों की माला: 15 मार्च 2010 में लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के स्थापना का 25वां वर्ष यानी रजत समारोह मनाया गया. उस कार्यक्रम में पार्टी के संस्थापक काशीराम की 76वीं जयंती भी मनाई गई थी. कार्यकर्ताओं का बड़ा समारोह रखा गया था. तब कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को एक-एक हजार रुपए के नोटों की माला पहनाई थी. नोटों की माला कई करोड़ रुपए की बताई गई. इस पर सपा, कांग्रेस और भाजपा समेत कई पार्टियों ने सवाल खड़े किए. चंदे का दुरुपयोग करते हुए जांच की मांग की गई थी. नोटों की माला तैयार करते कारीगर. (Photo Credit: ETV Bharat) पिछली सरकारों का दौर (2007-2017): उत्तर प्रदेश में नोटों की माला सिर्फ शादियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह 'राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन' का बड़ा जरिया बन गई थी. 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को पहनाई गई करोड़ों की माला और सपा काल में स्थानीय नेताओं के स्वागत में नोटों की बारिश व मालाओं की तस्वीरें आम थीं. उस दौर में इसे 'सम्मान' के तौर पर खुलकर बढ़ावा मिलता था और प्रशासनिक हस्तक्षेप न के बराबर था. मौजूदा सरकार का दौर (2017 से अब तक): योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद सार्वजनिक जीवन और राजनीति में इस तरह के 'नकद प्रदर्शन' पर अघोषित लगाम लगी है. नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलने और 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के चलते अब नेता ऐसे दिखावे से बचते हैं. हालांकि, सामाजिक स्तर यानी शादियों में यह चलन अब भी जारी है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही स्थानीय पुलिस और आयकर विभाग (IT) तुरंत हरकत में आ जाते हैं और पैसों के स्रोत (Source of Income) की जांच शुरू कर देते हैं. नोटों की माला का बड़ा बाजार. (Photo Credit: ETV Bharat) आगरा, कानपुर और दिल्ली माला बनाने की बड़ी मंडी: शादी समारोह हो या फिर राजनीतिक पार्टियों का कोई बड़ा कार्यक्रम, सम्मेलन हो या फिर हजार करोड़ रुपए की माला तैयार करने का ऑर्डर यह आगरा, कानपुर और दिल्ली की बड़ी मंडियों में तैयार किया जाता है. बताया जाता है कि नोट नोटों की माला बनाने के लिए कई कारीगर कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विशाल माला तैयार करते हैं. खरीदारों से मोटी रकम वसूली जाती है. नोटों की माला में कितना खर्च: दुकानदार अपने ग्राहक की इच्छा और हैसियत के हिसाब से एक रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों की माला तैयार करते हैं. इसमें एक गड्डी से माला बनाने के लिए 100 रुपए अतिरिक्त लिया जाता है. माला में नोट की जितनी गड्डियां लगेंगी, उतनी गड्डी का शुल्क लगाया जाएगा. 2 फुट से लेकर 10 फुट या फिर और उससे ऊपर माला तैयार करने के लिए कारीगर को 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है. इसे तैयार करने में स्टेपल पिन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है. नोटों को मोड़ा जाता है. माला बनाने के लिए नई करेंसी के नोट हीं ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं. देखने में आकर्षक लगती है नोटों की माला. (Photo Credit: ETV Bharat) क्या कहते हैं दुकानदार: नोटों की माला बनाने वाले दुकानदार गिरधारी लाल गुप्ता ने बताया शादी के सीजन में नोटों की माला बनाने का काम 30 फीसदी और बढ़ जाता है. आमतौर पर यह माला दूल्हे को पहनाने के लिए बनवाी जाती है. रिंग सेरेमनी, स्वागत समारोह और राजनीतिक पार्टियों चुनावी सभा में भी स्वागत करने के लिए लोग नोटों की माला बनवाते हैं. किसी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट होने के बाद संबंधी उनको नोटों की माला पहनाते हैं.