मथुरा में दूल्हों को पहनाई गई '1-1 करोड़' की नोटों की माला: शौक या कानून का उल्लंघन? जानें क्या कहता है RBI का नियम
मथुरा से संवाददाता प्रवीण शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:30 AM IST
मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक चर्चा का विषय बनी हुई है. वजह है दूल्हों के गले में पड़ी 500-500 के नोटों की वह विशालकाय मालाएं, जिनकी कीमत कथित तौर पर 1-1 करोड़ रुपए यानी कुल 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है. जीजा की तरफ से सालों को दिया गया यह 'शाही तोहफा' एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसने एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया है. क्या देश की करेंसी का इस तरह प्रदर्शन और इस्तेमाल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के खिलाफ है?
मथुरा जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर सुरीर गांव में जीजा योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकुर ने अपने दोनों सालों प्रशांत और कपिल की शादी में एक-एक करोड़ रुपए की नोटों की माला पहनाकर चर्चा बटोरी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और यह राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गया.
जीजा ने सालों को दिया तोहफा: सुरीर कस्बे के नगला फौनदा में योगेंद्र सिंह और कुशल पाल के बेटे प्रशांत और कपिल की बारात थी. राजस्थान के कामा गांव नंदौला निवासी जीजा योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकुर ने अपने दोनों सालों को यादगार तोहफा देने के लिए एक-एक करोड़ रुपए की दो माला तैयार कराई.
इसकी लंबाई 100 मीटर थी. प्रशांत और कपिल के गले में एक-एक करोड़ रुपए की माला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी और खूब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ.
तोहफा देने वाले जीजा की इनकम: सालों को दो करोड़ की माला पहनाने वाला जीजा योगेश कुमार गांव का सरपंच है. वह मार्बल का भी काम करता है. योगेश ने अपने सालों से कहा था कि शादी में ऐसा तोहफा दूंगा कि लोग जिंदगी भर याद रखेंगे.
दूल्हे ने इस बारे में क्या बताया: एक करोड़ की माला पहनने वाले दुल्हे प्रशांत ने बताया मेरे और मेरे भाई कपिल की शादी को यादगार बनाने के लिए जीजा योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकुर ने यह तोहफा दिया. उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी में कुछ ऐसा करूंगा जो याद रखा जाए.
इसीलिए उन्होंने मुझे और मेरे भाई को तोहफा देने के लिए एक-एक करोड़ रुपए की दो माला तैयार कराई और शादी के दिन पहनाकर यादगार तोहफा दिया. यह माला करीब 100 मीटर लंबी थी.
नोटों की माला शौक या प्रचलन: दूल्हे के गले में नोटों की माला पहनाना काफी पुराना शौक माना जाता है. करीब 5 दशक पहले से नोटों की माला प्रचलन शौक पूरा करने के लिए शुरू किया गया था. दूल्हा घोड़ी पर बैठता है और उसके गले में एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए, बीस रुपए, पचास रुपए, सौ रुपए, दो सौ रुपए और अब पांच सौ रुपए तक की माला पहनाने का प्रचलन खूब चल रहा है.
बैंड बाजे के साथ दूल्हा घोड़ी पर जब सवार होता है, तो उसे नोटों की माला खूब चढ़ाई जाती है. स्वागत समारोह में भी माला का प्रचलन है. जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति होता है, तब भी उसका सम्मान समारोह करने के लिए सगे संबंधी नोटों की माला से स्वागत करते हैं. शादी समारोह में बारात निकासी के दिन भी नोटों की या फिर सिक्कों की बारिश दूल्हे पर न्योछावर करने का प्रचलन काफी पुराना है.
राजनीतिक पार्टियां भी पीछे नहीं: राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं को नोटों की माला पहनाने का शौक भी कम नहीं है. देश की राजधानी हो या फिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ राजनीतिक पार्टियों के बड़े समारोह के दौरान नेताओं को फूलों की माला के साथ नोटों की माला भी पहनना अच्छा लगता है. जनपदों में नेताओं का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता नोटों की माला पहनाते हैं. इतना ही नहीं नेताओं को तो सोने-चांदी के मुकुट भी सिर पर सजा दिए जाते हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पहनी थी नोटों की माला: 15 मार्च 2010 में लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के स्थापना का 25वां वर्ष यानी रजत समारोह मनाया गया. उस कार्यक्रम में पार्टी के संस्थापक काशीराम की 76वीं जयंती भी मनाई गई थी. कार्यकर्ताओं का बड़ा समारोह रखा गया था.
तब कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को एक-एक हजार रुपए के नोटों की माला पहनाई थी. नोटों की माला कई करोड़ रुपए की बताई गई. इस पर सपा, कांग्रेस और भाजपा समेत कई पार्टियों ने सवाल खड़े किए. चंदे का दुरुपयोग करते हुए जांच की मांग की गई थी.
पिछली सरकारों का दौर (2007-2017): उत्तर प्रदेश में नोटों की माला सिर्फ शादियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह 'राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन' का बड़ा जरिया बन गई थी. 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को पहनाई गई करोड़ों की माला और सपा काल में स्थानीय नेताओं के स्वागत में नोटों की बारिश व मालाओं की तस्वीरें आम थीं. उस दौर में इसे 'सम्मान' के तौर पर खुलकर बढ़ावा मिलता था और प्रशासनिक हस्तक्षेप न के बराबर था.
मौजूदा सरकार का दौर (2017 से अब तक): योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद सार्वजनिक जीवन और राजनीति में इस तरह के 'नकद प्रदर्शन' पर अघोषित लगाम लगी है. नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलने और 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के चलते अब नेता ऐसे दिखावे से बचते हैं.
हालांकि, सामाजिक स्तर यानी शादियों में यह चलन अब भी जारी है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही स्थानीय पुलिस और आयकर विभाग (IT) तुरंत हरकत में आ जाते हैं और पैसों के स्रोत (Source of Income) की जांच शुरू कर देते हैं.
आगरा, कानपुर और दिल्ली माला बनाने की बड़ी मंडी: शादी समारोह हो या फिर राजनीतिक पार्टियों का कोई बड़ा कार्यक्रम, सम्मेलन हो या फिर हजार करोड़ रुपए की माला तैयार करने का ऑर्डर यह आगरा, कानपुर और दिल्ली की बड़ी मंडियों में तैयार किया जाता है. बताया जाता है कि नोट नोटों की माला बनाने के लिए कई कारीगर कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विशाल माला तैयार करते हैं. खरीदारों से मोटी रकम वसूली जाती है.
नोटों की माला में कितना खर्च: दुकानदार अपने ग्राहक की इच्छा और हैसियत के हिसाब से एक रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों की माला तैयार करते हैं. इसमें एक गड्डी से माला बनाने के लिए 100 रुपए अतिरिक्त लिया जाता है. माला में नोट की जितनी गड्डियां लगेंगी, उतनी गड्डी का शुल्क लगाया जाएगा.
2 फुट से लेकर 10 फुट या फिर और उससे ऊपर माला तैयार करने के लिए कारीगर को 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है. इसे तैयार करने में स्टेपल पिन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है. नोटों को मोड़ा जाता है. माला बनाने के लिए नई करेंसी के नोट हीं ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं.
क्या कहते हैं दुकानदार: नोटों की माला बनाने वाले दुकानदार गिरधारी लाल गुप्ता ने बताया शादी के सीजन में नोटों की माला बनाने का काम 30 फीसदी और बढ़ जाता है. आमतौर पर यह माला दूल्हे को पहनाने के लिए बनवाी जाती है.
रिंग सेरेमनी, स्वागत समारोह और राजनीतिक पार्टियों चुनावी सभा में भी स्वागत करने के लिए लोग नोटों की माला बनवाते हैं. किसी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट होने के बाद संबंधी उनको नोटों की माला पहनाते हैं.
दुकानदार ने बताया कि माला बनाने का काम पिछली चार पीढ़ियों से चला आ रहा है. नोटों की माला एक रुपए से शुरू होकर 500 रुपए के नोट तक बनाई जाती है. जिस प्रकार से डिमांड आती है, उसी प्रकार से हम लोग माला बनाने का काम शुरू कर देते हैं.
एक गड्डी से माला बनाने के लिए 30 मिनट लग जाते हैं. जो माला बनवाने के लिए डिमांड करता है, उसी को पैसे की गड्डी लानी होती है. हम केवल प्रति गड्डी 100 रुपए का चार्ज लेते हैं.
आरबीआई की गाइडलाइंस: भारतीय मुद्रा का दुरुपयोग सोशल मीडिया पर वायरल करना फाड़ना, मोड़ना, सार्वजनिक स्थान पर उसका दुरुपयोग करना गलत है. अधिनियम के तहत ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है.
कानून विशेषज्ञ राघवेंद्र सिंह ने बताया कि आरबीआई ने स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आम जनमानस भारतीय मुद्रा के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं करेगा. सार्वजनिक स्थान पर करेंसी के प्रदर्शन का कोई प्रकरण सामने आता है, तो उसके खिलाफ कड़े प्रावधान बनाए गए हैं.
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने का अधिनियम पीडीपीपी की धारा 1984 और आरबीआई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है. इसमें तीन साल के सजा का प्रावधान और अधिकतम सजा सात साल होती है. जुर्माना का भी प्रावधान है.
समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपील और चेतावनी जारी की जाती है. सरकारी और प्राइवेट बैंकों में अपील के बोर्ड लगाए जाते हैं. ग्राहकों को भी इसके लिए जागरूक किया जाता है.
जुर्माना और सजा का प्रावधान: अधिवक्ता ओमवीर सारस्वत ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2008 में आम जनमानस के लिए गाइडलाइंस जारी की थी. कोई भी संस्था या आम व्यक्ति भारतीय मुद्रा का दुरुपयोग नहीं करेगा. नोटों की माला नहीं बनाई जाएगी.
नोटों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. नोटों का अपमान नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक स्थल पर नोटों का प्रदर्शन और लुटाने का काम नहीं होगा. इस प्रावधान के तहत प्रदर्शन आदि पर भी रोक लगाई गई थी.
पिछले दिनों जनपद का एक वीडियो जिसमें एक जीजा अपने दोनों सालों के लिए एक-एक करोड़ रुपए की माला पहनाए हुए नजर आया है, यह सार्वजनिक स्थान पर नोटों का प्रदर्शन किया गया है. यह गैर-कानूनी है. आईटी एक्ट के अनुसार प्रावधान है कि भारतीय मुद्रा का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए.
आईटी एक्ट की धारा 186 और 451 के तहत अगर 2 लाख से अधिक की मुद्रा का प्रदर्शन नहीं कर सकता है. उदाहरण के तौर पर यदि कोई पांच लाख दिखा रहा है, तो पांच लाख की ही पेनल्टी बनती है. जिस व्यक्ति ने एक-एक करोड़ का प्रदर्शन किया, उस पर दो करोड़ की पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है. यह अलग बात है कि नोटों का प्रदर्शन करने के लिए किसी सजा का प्रावधान नहीं है.
कानून में अस्पष्टता: RBI ने 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत बैंकों को निर्देश दिया है कि वह नोटों को स्टेपल न करें, लेकिन आम नागरिकों द्वारा शादी-ब्याह में नोटों की माला बनाने पर सीधे तौर पर जेल या भारी जुर्माने का कोई सख्त और स्पष्ट कानून (Specific Penal Act) जमीन पर लागू नहीं दिखता.
परंपरा बनाम कानून: भारत और खासकर यूपी में 'नेग' और 'शगुन' के रूप में नोटों की माला को शुभ माना जाता है. ऐसे में पुलिस या प्रशासन के लिए धार्मिक/सामाजिक आयोजनों में दखल देना संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण होता है.
करेंसी की बर्बादी: माला बनाने में इस्तेमाल होने वाले हजारों नोट मुड़ जाते हैं, फट जाते हैं या उन पर टेप/गोंद लग जाता है, जिससे हर साल करोड़ों रुपए के नोट समय से पहले चलन से बाहर (Soiled Notes) हो जाते हैं. इन्हें दोबारा छापने में सरकार का भारी पैसा खर्च होता है.
क्या कहते हैं अधिकारी: अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) संदीप पाल ने बताया कि 1934 एक्ट और 1949 एक्ट अधिनियम के तहत भारतीय मुद्रा का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता. भारतीय मुद्रा के ऊपर ओवरराइटिंग, स्टेपल पिन, कागज को मोड़ना या फाड़ना वर्जित है.
करेंसी को सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता. अगर ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है, तो आयकर विभाग संज्ञान लेकर जांच कर सकता है. जांच में दोषी पाए जाने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी तय किया गया है.
दांव पर देश की करेंसी: मथुरा की यह शादी भले ही सोशल मीडिया पर लोगों के लिए मनोरंजन और हैरानी का विषय हो, लेकिन यह एक गंभीर सवाल भी छोड़ जाती है. भारतीय मुद्रा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है.
परंपरा और प्यार जताने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए देश की करेंसी को दांव पर लगाना सही है? अब देखना यह होगा कि वायरल वीडियो के बाद मथुरा प्रशासन और आयकर विभाग इस '2 करोड़ की माला' के स्रोत पर क्या कदम उठाते हैं.
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