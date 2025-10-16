दुमका में अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन के नाम पर एक करोड़ की ठगी, BCCI के लेटर से खुला राज
दुमका में क्रिकेट टीम में चयन के नाम पर एक करोड़ रुपए की ठगी की गई. आरोपी ने BCCI का लेटर भी सौंपा था.
Published : October 16, 2025 at 10:03 AM IST
दुमका: भारत में क्रिकेट का चकाचौंध इस कदर बढ़ गया है कि लाखों माता-पिता अपने बच्चों को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते देखना चाहते हैं. इसमें से कुछ शॉर्टकट के भी फेरे में रहते हैं और वैसे पेरेंट्स की मंशा को भांप लेते हैं ठगी करने वाले. कुछ ऐसा ही मामला दुमका में देखने को मिला है. जब एक सरकारी शिक्षक अपने बेटे को भारत के अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन करवाने के लिए एक करोड रुपए गंवा दिए. ठगी का शिकार होने के बाद उन्होंने दुमका नगर थाना में एफआईआर दर्ज करायी है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, एक सरकारी शिक्षक के बेटे को भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन कराने और कोचिंग दिलाने के नाम पर एक युवक ने नकद और ऑनलाइन के जरिए एक कराेड़ रुपये ठग लिया. बुधवार की देर शाम नगर थाना क्षेत्र के शिवपहाड़ इलाके के निवासी शिक्षक बुलबुल कुमार ने शहर के ही बक्शी बांध मुहल्ले के किसलय पल्लव के खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज कराया है.
थाने में दिए गए आवेदन में बुलबुल कुमार ने बताया कि उनका पुत्र आशुतोष आनंद दुमका जिले के अंडर 14 टीम में खेलता था. इस बीच दुमका के एक खेल संगठन से जुड़े किसलय पल्लव ने उसके बेटे को भारतीय अंडर-19 टीम और रणजी ट्रॉफी में चयन कराने और कोचिंग दिलाने के नाम पर चार साल तक किश्तों में 50 लाख रुपये ऑनलाइन और 50 लाख रुपये नकद ठग लिए.
बीसीसीआई का फर्जी लेटर भी थमाया
आवेदन में यह भी बताया गया कि किसलय पल्लव ने आशुतोष आनंद को एक पत्र भी दिया, जिसमें बीसीसीआई का लोगो और मीडिया एडवाईजरी दी हुई थी. किसलय ने उन्हें बताया कि आपके पुत्र का चयन हो गया है. जिसका बीसीसीआई के संयुक्त सचिव देवोजीत साहा ने लेटर निर्गत किया है. जब शिक्षक ने लेटर का पता लगाया तो पता चला कि वह नकली है. पुत्र का नाम ही सिलेक्शन टीम में नहीं है.
शिक्षक ने बताया कि किसलय खुद को जिला क्रिकेट संघ का सदस्य बताता था और जाली कागजात देकर पैसाें की उगाही करता है. इस ठगी में उसके परिवार के लगभग सभी लोग साथ देते हैं. उसने मोबाइल पर चयनकर्ताओं, क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी के नाम पर बात भी कराई और उनके नाम पर पैसे की मांग की. वह नकद, फोन पे और गुगल पे पर पैसे की मांग करता था, नहीं देने पर पुत्र को किसी भी राज्य स्तरीय क्रिकेट खेल में चयन न होने देने की बात करता था. शिक्षक ने इस संबंध में एक लेटर और बैंक स्टेटमेंट भी एफआईआर में अटैच किया है. साथ ही उन्होंने किसलय पल्लव और उसका साथ देने वाले सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
क्रिकेट टीम में चयन के नाम पर ठगी का एफआईआर दर्ज की गई है. मामले का अनुसंधान किया जा रहा है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी:- पीतांबर सिंह खेरवार, एसपी
इधर, दुमका नगर थाना में इस आवेदन पर केस संख्या 185/25 दर्ज किया गया है. जिसमें बीएनएस की धारा 316 (2 ), 318 (4) , 338 , 336(3) , 340 (2), 61( 2) अंकित किया गया है। एसआई अनुज कुमार को इस केस का आईओ (इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर) बनाया गया है.
ये भी पढ़ें: हजारीबाग में साइबर ठगी का मामला, पीएम किसान योजना के नाम पर सवा लाख की ठगी
रांची में लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की कार्रवाई, आर्मी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार
जामताड़ा में दूसरे का मकान दिखाकर सेवानिवृत्त कर्मचारी से 89 लाख की ठगी, छह आरोपी गिरफ्तार