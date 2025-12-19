ETV Bharat / state

इंडियन बैंक में 1.85 करोड़ के गबन का मामला; बैंक क्लर्क जयप्रकाश सिंह को उम्रकैद, पांच अन्य को 10-10 साल की सजा

फिरोजाबाद में थाना जसराना क्षेत्र में इंडियन बैंक शाखा से 1.85 करोड़ रुपये के गबन के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

Published : December 19, 2025 at 10:38 PM IST

फिरोजाबाद: थाना जसराना क्षेत्र में इंडियन बैंक शाखा से 1.85 करोड़ रुपये के गबन के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी के चलते मात्र 172 दिनों में अभियुक्त (बैंक के तत्कालीन क्लर्क) को आजीवन कारावास और पांच सह-अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

बैंक क्लर्क जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत थाना जसराना में दर्ज मुकदमे यह सफलता मिली. मामले में तत्कालीन बैंक क्लर्क अभियुक्त जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास और 5.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, जबकि अन्य सह अभियुक्त प्रवीन कुमार, कुंवरपाल, आकाश, वीर बहादुर और सुखदेव सिंह को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी और प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

1.85 करोड़ रुपये का गबन हुआ था: मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब इंडियन बैंक अंचल कार्यालय आगरा के अंचल प्रमुख तरुण कुमार ने थाना जसराना में तहरीर दी. आरोप था कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक राघवेन्द्र सिंह और क्लर्क जयप्रकाश सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न खाताधारकों के खातों से धोखाधड़ी कर करीब 1.85 करोड़ रुपये का गबन किया है.

सहयोगी अभियुक्तों के नाम भी सामने आए: जांच के दौरान अन्य सहयोगी अभियुक्तों के नाम भी सामने आए. पुलिस ने 31 मार्च 2025 और 12 अप्रैल 2025 को सभी नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा. विवेचना के बाद मात्र 92 दिनों में आंशिक चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी.

अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य पेश किए: अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी जसराना के नेतृत्व में थाना जसराना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किए. न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई. इस कार्रवाई में विवेचक प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह, अभियोजक अवधेश शर्मा, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार हेड कांस्टेबल जगदीश तोमर की अहम भूमिका रही.

