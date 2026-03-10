ETV Bharat / state

सहारनपुर में 25 हजार के इनामी बदमाश से पुलिस मुठभेड़, पैर में लगी गोली

सहारनपुर: थाना देवबंद क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और 25 हजार के इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया. उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया. घायल अभियुक्त गोकशी के मुकदमें में वांछित चल रहा था. पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक तमंचा, कारतूस, और मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

जानकारी के अनुसार, थाना देवबंद के बीबीपुर रोड पर चांद कॉलोनी मोड़ के पास सोमवार की देर रात पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को गांव मकबरा की तरफ से एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए. पुलिस टीम ने दोनों बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार व्यक्ति रुकने की बजाय भागने लगे. इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पीछा किया तो बाइक सवारों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया.

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि घायल बदमाश की पहचान नासिर पुत्र इकबाल उर्फ बाला के रूप में हुई है, जिस पर थाना बड़गांव और नानौता में धारा 3, 5, 8 गौवध अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, फरार बदमाश की तलाश की जा रही है.