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एक शहर दो औद्योगिक क्षेत्र, टैक्स में क्यों है चार गुने का अंतर, नाखुश हैं गोरखपुर के उद्यमी

टैक्स को लेकर नाखुश हैं गोरखपुर के उद्यमी. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर उद्यमी कहते हैं कि देश की सरकार जब सीमा की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था कर चुकी है तो, औद्योगिक सेक्टर में भी स्थापना और टैक्स के मामले में नियमों में समानता होनी चाहिए. उद्यमी कहते हैं कि गोरखपुर शहर में दो औद्योगिक क्षेत्र है एक है 'गीडा' तो दूसरा 'इंडस्ट्रियल एस्टेट'. इन दोनों में दो तरह के टैक्स लगते हैं, जबकि इन दोनों जगहों पर उद्योग ही संचालित हो रहे हैं, तो टैक्स की अलग-अलग नीति का क्या मतलब. वह इसको लेकर उद्योग बंधु की बैठक में जिला प्रशासन के सामने कई बार मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. अब सीएम योगी से भी दखल देने की मांग को लेकर वह लोग उनसे मिलने वाले हैं. इंडस्ट्री का भूखंड एरिया हो या उत्पादन दोनों में इंडस्ट्रियल एस्टेट के उद्यमी गीडा के उद्यमी से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं. जबकि इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना गीड़ा से पहले की है. चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह कहते हैं कि टैक्स में असमानता की स्थिति यह है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट के उद्यमियों को गीडा की तुलना में साढ़े चार गुना अधिक कर चुकाना पड़ रहा है. नगर निगम द्वारा व्यावसायिक दर पर इनसे कर वसूला जाता है, जिससे असमानता बनी हुई है. जबकि सुविधा समान है. यही वजह है कि अब उद्यमी समान कर की मांग सरकार से कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गोरखपुर प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रह रहा है. ऐसे में गीडा और इंडस्ट्रियल एस्टेट में टैक्स का दोहरा मापदंड उद्यमियों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं. वह कहते हैं कि बिजली, पानी, सड़क की सुविधा इंडस्ट्रियल एस्टेट में है, वैसा ही गीडा में तो टैक्स में अंतर क्यों? वह भी करीब साढ़े चार गुना ज्यादा कर चुकाना पड़ रहा है. इस वजह से उद्यमियों के बीच काफी ज्यादा असंतोष है. उन्होंने बताया कि जितने भूखंड के एरिया के लिए गीडा उद्यमियों को 24 हजार अनुरक्षण शुल्क चुकाना पड़ता है. उतने ही एरिया के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट के उद्यमियों को करीब 109000 देना पड़ता है. इसकी वजह यह है कि नगर निगम इस औद्योगिक क्षेत्र से व्यावसायिक दर पर कर वसूलता है.