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एक शहर दो औद्योगिक क्षेत्र, टैक्स में क्यों है चार गुने का अंतर, नाखुश हैं गोरखपुर के उद्यमी

'गीडा' तो दूसरा 'इंडस्ट्रियल एस्टेट'. इन दोनों में दो तरह के टैक्स लगते हैं, जबकि इन दोनों जगहों पर उद्योग ही संचालित हो रहे हैं.

GORAKHPUR ENTREPRENEURS UNHAPPY
टैक्स को लेकर नाखुश हैं गोरखपुर के उद्यमी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 9:27 AM IST

4 Min Read
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गोरखपुर: गोरखपुर उद्यमी कहते हैं कि देश की सरकार जब सीमा की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था कर चुकी है तो, औद्योगिक सेक्टर में भी स्थापना और टैक्स के मामले में नियमों में समानता होनी चाहिए.

उद्यमी कहते हैं कि गोरखपुर शहर में दो औद्योगिक क्षेत्र है एक है 'गीडा' तो दूसरा 'इंडस्ट्रियल एस्टेट'. इन दोनों में दो तरह के टैक्स लगते हैं, जबकि इन दोनों जगहों पर उद्योग ही संचालित हो रहे हैं, तो टैक्स की अलग-अलग नीति का क्या मतलब.

वह इसको लेकर उद्योग बंधु की बैठक में जिला प्रशासन के सामने कई बार मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. अब सीएम योगी से भी दखल देने की मांग को लेकर वह लोग उनसे मिलने वाले हैं.

इंडस्ट्री का भूखंड एरिया हो या उत्पादन दोनों में इंडस्ट्रियल एस्टेट के उद्यमी गीडा के उद्यमी से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं. जबकि इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना गीड़ा से पहले की है.

चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह कहते हैं कि टैक्स में असमानता की स्थिति यह है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट के उद्यमियों को गीडा की तुलना में साढ़े चार गुना अधिक कर चुकाना पड़ रहा है. नगर निगम द्वारा व्यावसायिक दर पर इनसे कर वसूला जाता है, जिससे असमानता बनी हुई है. जबकि सुविधा समान है. यही वजह है कि अब उद्यमी समान कर की मांग सरकार से कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि गोरखपुर प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रह रहा है. ऐसे में गीडा और इंडस्ट्रियल एस्टेट में टैक्स का दोहरा मापदंड उद्यमियों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं.

वह कहते हैं कि बिजली, पानी, सड़क की सुविधा इंडस्ट्रियल एस्टेट में है, वैसा ही गीडा में तो टैक्स में अंतर क्यों? वह भी करीब साढ़े चार गुना ज्यादा कर चुकाना पड़ रहा है. इस वजह से उद्यमियों के बीच काफी ज्यादा असंतोष है.

उन्होंने बताया कि जितने भूखंड के एरिया के लिए गीडा उद्यमियों को 24 हजार अनुरक्षण शुल्क चुकाना पड़ता है. उतने ही एरिया के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट के उद्यमियों को करीब 109000 देना पड़ता है. इसकी वजह यह है कि नगर निगम इस औद्योगिक क्षेत्र से व्यावसायिक दर पर कर वसूलता है.

उधर निगम तर्क देता हैं कि यह उद्योग उनकी सीमा में हैं, तो वह अपने नियम के हिसाब से टैक्स लगाएंगे. उद्यमियों ने कहा है कि इतना टैक्स वह वर्षों से दे रहे हैं, जबकि गीडा में ऐसा नहीं हैं, तो हम अब यहाँ भी गीडा के बराबर ही टैक्स देंगे.

उद्यमियों में शामिल चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल, विष्णु अजीत सरिया, भोला जयसवाल, दीपक कारीवाल का कहना है कि एक ही शहर में इन उद्योगों के होने के बावजूद कर व्यवस्था में इतना बड़ा अंतर, उद्योगों की लागत और प्रतिस्पर्धा दोनों को प्रभावित कर रहा है. इस असमानता को लेकर लघु उद्योग भारती की ओर से विभिन्न मंचों पर आवाज उठाई जा रही है.

उद्यमियों का कहना है कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करती है लेकिन, जमीनी स्तर पर अलग-अलग नियमों के कारण उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पढ़ रहा है.

आरएन सिंह का कहना है कि दोनों औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं लगभग समान है. इसके बावजूद इंडस्ट्रियल स्टेट में संचालित इकाइयों को नगर निगम के टैक्स के कारण गीडा की तुलना में करीब साढ़े चार गुना अधिक कर देना पड़ता है. एस के अग्रवाल का कहना है कि शहर में उद्योगों के लिए अलग-अलग कर व्यवस्था उचित नहीं है.

उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक कर और शुल्क की एक समान नीति बनाई जाए, जिससे उद्योगों के बीच समान प्रतिस्पर्धा का माहौल बने.

लघु उद्योग भारती के मंडलीय अध्यक्ष दीपक कारीवाल कहते हैं कि नक्शा पास करने से लेकर जिस मद में भी टैक्स दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में अंतर हैं, उसे एक समान करने की मांग न सिर्फ वह सरकार से करेंगे, बल्कि नए वित्तीय वर्ष से इसे समान रूप से लागू करने की गुजारिश भी करते हैं.

उन्होंने कहा कि गोरखपुर में उद्योग का अवसर लोगों को मिल रहा है. गीडा के उद्यमी लाभ में रहें और जिस इंडस्ट्रियल एस्टेट के उद्यमी गोरखपुर के होकर सबसे पहले शहर को उद्योग से जोड़े उन्हें चार गुणा टैक्स चुकाना पड़े यह न्याय पूर्ण नहीं हैं.

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