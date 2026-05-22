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बिहार में दर्दनाक हादसा, नदी नहाने गये चार बच्चे डूबे, एक की मिली लाश.. तीन लापता

पूर्णिया में महानंदा नदी में नहाते समय चार मासूम बच्चे डूब गए. एक बच्चे का शव बरामद, तीन लापता. पढ़ें खबर-

Children Drown in Purnea
पूर्णिया में बच्चे डूबे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 4:30 PM IST

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पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले के बाइसी प्रखंड अंतर्गत गोहास गांव में महानंदा नदी में नहाने गए चार बच्चे डूब गये, जिसमें एक का शव बरामद हुआ है और तीन लापता हैं. घटना इतनी दर्दनाक है कि पूरे इलाके में मातम छा गया है. स्थानीय लोगों में प्रशासन की देरी को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है.

तेज धार में बह गए बच्चे: बाइसी प्रखंड की गांगर पंचायत के गोहास गांव के चार बच्चे अपने दोस्तों के साथ महानंदा नदी में नहाने गए थे. नहाते समय अचानक सभी बच्चे नदी की तेज धार में फंस गए और देखते-ही-देखते डूबने लगे. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नदी की तेज रफ्तार के कारण बच्चे दूर चले गए.

पूर्णिया में चार बच्चे डूबे (ETV Bharat)

एक बच्चे का शव बरामद, तीन अभी लापता: स्थानीय लोगों द्वारा खुद नदी में उतरकर तलाश शुरू करने के बाद 11 वर्षीय नशर पुत्र सोहराब आलम (गोहास वार्ड नंबर 3) का शव बरामद किया गया. तीन अन्य बच्चे अभी भी लापता हैं. इनमें 11 वर्षीय अरमान आलम (पिता रुल अमीन), 11 वर्षीय नुरसिद आलम (पिता मीर मोमिन, वार्ड नंबर 5) और 12 वर्षीय मुस्तफा (पिता असलम, वार्ड नंबर 5) शामिल हैं.

एसडीआरएफ टीम की देरी पर उठे सवाल: घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया, लेकिन टीम को घटनास्थल पहुंचने में तीन से चार घंटे लग गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि एसडीआरएफ की टीम महज 12-15 किलोमीटर दूर थी, फिर भी इतनी देरी हुई जिससे बच्चों की जान बचाई जा सकती थी. इस देरी पर पूरे इलाके में नाराजगी है.

पूर्व मंत्री ने प्रशासन पर जताई नाराजगी: पूर्व मंत्री हाजी अब्दुस सुभान भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपदा के समय राहत टीम की देरी बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसी घटनाओं में राहत कार्यों में सुधार किया जाए.

"चारों बच्चे नदी में नहाने गए थे और किसी ने ध्यान नहीं दिया. बच्चे नदी पार करके दूसरी तरफ चले गये थे लेकिन वापस आने के दौरान बीच नदी में फंसकर डूब गये. आपदा के समय राहत टीम की देरी बेहद गंभीर मामला है."-हाजी अब्दुस सुभान, पूर्व मंत्री

मां का दर्द, मना करने के बावजूद गए थे नदी: मृतक नशर की मां ने बताया कि जब बच्चे ने नदी में नहाने की बात कही तो उन्होंने मना किया था, लेकिन बच्चे नहीं माने और दोस्तों के साथ चले गए. इस घटना ने पूरे परिवार और गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है.

"जब बच्चे ने नदी में जाकर स्नान करने की बात बताई तो मैंने उसे मना किया. हालांकि बच्चे ने बात को न मानते हुए नदी में स्नान करने चला गया."-नुजरत, मृत बच्चे की मां

इलाके में छाया मातम, प्रशासन पर दबाव: घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों से हजारों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोग अब लापता बच्चों की तलाश में जुटे हैं। प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है कि जल्द से जल्द लापता बच्चों के शव बरामद किए जाएं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

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