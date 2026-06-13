मकान निर्माण के दौरान पानी विवाद, तीन भाइयों में संघर्ष: एक की गई जान, एक गंभीर रूप से घायल
पुलिस ने मृतक अशोक सिंह के पुत्र भीम सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
Published : June 13, 2026 at 4:06 PM IST
विराटनगर: विराटनगर क्षेत्र के कोटपूतली में मकान निर्माण के दौरान पानी के विवाद को लेकर तीन भाइयों में संघर्ष हो गया. इसमें एक भाई की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
प्रागपुरा थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि मृतक अशोक सिंह है. वह घर के पास स्थित पानी की टंकी पर पानी पी रहा था. इसी दौरान उसका भाई मुकेश सहित कुछ लोग आए और अशोक सिंह पर हमला कर दिया. हमले के कारण अशोक सिंह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. शोर-शराबा सुनकर बचाव के लिए पहुंचे तीसरे भाई उम्मेद सिंह के परिवार पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया. हमले में उम्मेद सिंह सहित अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान अशोक सिंह की मौत हो गई.
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सूचना मिलने पर विराटनगर डीएसपी और प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शनिवार सुबह मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. वहीं घायल उम्मेद सिंह, गुलाब और संतोष का अस्पताल में उपचार जारी है. थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि मृतक अशोक सिंह के पुत्र भीम सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
उन्होंने बताया कि मृतक के भाई मुकेश सिंह, श्याम सुंदर, संदीप सिंह और अन्य के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. घटना के बाद गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मामले की गहन जांच कर रही है.