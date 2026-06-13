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मकान निर्माण के दौरान पानी विवाद, तीन भाइयों में संघर्ष: एक की गई जान, एक गंभीर रूप से घायल

हत्या के बाद अस्पताल में जमा भीड़ ( ETV Bharat Viratnagar )

विराटनगर: विराटनगर क्षेत्र के कोटपूतली में मकान निर्माण के दौरान पानी के विवाद को लेकर तीन भाइयों में संघर्ष हो गया. इसमें एक भाई की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर ​दी है. प्रागपुरा थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि मृतक अशोक सिंह है. वह घर के पास स्थित पानी की टंकी पर पानी पी रहा था. इसी दौरान उसका भाई मुकेश सहित कुछ लोग आए और अशोक सिंह पर हमला कर दिया. हमले के कारण अशोक सिंह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. शोर-शराबा सुनकर बचाव के लिए पहुंचे तीसरे भाई उम्मेद सिंह के परिवार पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया. हमले में उम्मेद सिंह सहित अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान अशोक सिंह की मौत हो गई. पढ़ें: भाजपा नेता की गला काटकर हत्या, गोदाम में मिला लहूलुहान शव, धरने पर बैठे परिजन