मौनी अमावस्या: बिहार के इस नदी में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति, त्रेतायुग से जुड़ा है इतिहास
वाल्मीकि नगर त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि इसका इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है.
Published : January 18, 2026 at 1:48 PM IST
पश्चिम चंपारण: मौनी अमावस्या को लेकर रविवार को वाल्मीकि नगर में नेपाल सीमा के समीप स्थित प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. त्रिवेणी स्नान के लिए श्रद्धालु बीते तीन दिनों से लगातार वाल्मीकि नगर पहुंच रहे थे. अमावस्या की सुबह होते ही संगम तट पर स्नान करने वालों की लंबी कतारें देखी गईं.
पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति: बिहार, नेपाल समेत देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान किए. श्रद्धालुओं का मानना है कि मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है. स्नान के बाद श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना किए.
क्या कहते हैं जानकार?: स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु तारकेश्वर नाथ पांडे कहते हैं कि इस नदी का इतिहास भगवान राम के समय से है. कहते हैं कि एक आम महिला के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो काफी कष्ट होता है. मां सीता जो जग जननी के नाम से जानी जाती हैं, उनके ऊपर कितनी विपत्ती आयी.
"सीता को राम के समक्ष बार-बार अग्नि परीक्षा देना पड़ा. अंतिम बार अग्नि परीक्षा नहीं देकर पृथ्वी में समा गयी. जिस वक्त पृथ्वी में समायी थी, उस वक्त वहां से तीन धारा निकली थी. इसलिए इस नदी को त्रिवेणी संगम कहा जाता है." -तारकेश्वर नाथ पांडे, श्रद्धालु
प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल: त्रिवेणी संगम गंडक (नारायणी), सोनहा (सोनभद्र), पचनद (तमसा) और सप्त गंडकी नदियों के मिलन से बनता है. इन नदियों के संगम के कारण यह स्थल उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों में गिना जाता है. गंडक नदी इस संगम की मुख्य धारा है, जिसे भारत और नेपाल दोनों देशों में पवित्र माना जाता है.
मौनी अमावस्या का महत्व: शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पितरो को समर्पित है. गंडक तट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि नगर का त्रिवेणी संगम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के समान ही पवित्र माना जाता है. यह क्षेत्र महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है, जहां वाल्मीकि आश्रम स्थित होने की मान्यता है.
संगम स्नान को लेकर सुरक्षा के इंतजाम: मौनी अमावस्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. संगम क्षेत्र में पुलिस बल, गोताखोर और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
ये भी पढ़ें: