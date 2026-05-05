पंचकूला में नगर निगम चुनाव से पहले हथियारों के साथ एक गिरफ्तार, 3 देशी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद
पंचकूला में पुलिस ने नगर निगम चुनाव से पहले अवैध हथियार के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है.
Published : May 5, 2026 at 5:15 PM IST
पंचकूला: नगर निगम चुनाव से पहले पंचकूला पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. उसके पास से पुलिस ने 3 देशी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किया है. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. मामले की जानकारी डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी.
अवैध असलहा बरामद: डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह ने बताया कि, "क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 की टीम ने बीते 2 मई को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 21 वर्षीय अजय शर्मा उर्फ टीनू , निवासी देवबंद, सहारनपुर के रूप में हुई है. उसके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया गया है."
गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई:अमरिंदर सिंह ने आगे बताया कि, "पुलिस कमिश्नर(एडीजीपी ) शिवास कविराज ने सभी क्राइम यूनिट्स को चुनाव के मद्देनजर सीमाओं पर कड़ी चौकसी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि अवैध तस्करी या हथियारों की खेप शहर में प्रवेश न कर सके. इसके चलते बीती 2 मई को क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 की टीम रायपुररानी क्षेत्र में गश्त ड्यूटी पर थी. उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गांव बागवाला की सड़क पर हथियारों की सप्लाई देने के लिए खड़ा है. पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी अजय शर्मा को दबोच लिया. तलाशी के दौरान उसके पिट्ठू बैग से तीन अवैध देशी कट्टे और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए. आरोपी को खिलाफ रायपुर रानी थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच की गई."
यूपी निवासी सप्लायर की तलाश जारी: डीसीपी क्राइम ने आगे बताया कि, "प्रारंभिक जांच में पता लगा कि पकड़े गए हथियार अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हैं. इस बात की गहराई से तफ्तीश की जा रही है कि चुनाव के ठीक पहले यह खेप किसे दी जानी थी और इसके पीछे किसका हाथ है. आरोपी अजय शर्मा ने पूछताछ में उत्तर प्रदेश के ही एक अन्य सप्लायर का नाम लिया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें उत्तर प्रदेश में छापामारी कर रही हैं. आरोपी फिलहाल चार दिन के पुलिस रिमांड पर है, जिससे कड़ी पूछताछ जारी है."
पुलिस की असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर: डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह ने कहा कि, "निकाय चुनावों में किसी भी तरह की हिंसा या अवैध हथियारों के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस टीमें असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रख रही हैं. आरोपी अजय शर्मा की गिरफ्तारी इसका प्रमाण है कि पंचकूला पुलिस चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ रही है."
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