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नूंह में 3.15 करोड़ की हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार, तावडू क्राइम ब्रांच की टीम ने की कार्रवाई

तावडू क्राइम ब्रांच की टीम ने नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई 1.597 किलो हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

One arrested with heroin worth 3.15 crore in Nuh
नूंह में 3.15 करोड़ की हेरोइन जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2026 at 5:32 PM IST

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नूंहः पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत अपराध जांच शाखा तावडू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. क्राइम ब्रांच की टीम ने 1 किलो 597 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत करीब 3 करोड़ 15 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है.

नल्हड़ रोड के पास पुलिस ने की कार्रवाईः जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी डॉ. अर्पित जैन ने बताया कि "उप-निरीक्षक प्रदीप कुमार, प्रभारी अपराध जांच शाखा तावडू के नेतृत्व में टीम को सूचना मिली थी कि वाजिद पुत्र इस्लाम निवासी कोटला हेरोइन बेचने का काम करता है. वह हेरोइन खरीद कर अपनी कार में गांव पल्ला होते हुए नल्हड़ मेडिकल रोड के रास्ते कोटला जाएगा. सूचना पर टीम ने नल्हड़ रोड नजदीक लाला अमरनाथ कॉलोनी के पास नाकाबंदी की.

नूंह में 3.15 करोड़ की हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस को देखकर भागने का कर रहा था प्रयासः सुबह करीब 7.20 बजे नल्हड़ मेडिकल कॉलेज की तरफ से आ रही सफेद स्विफ्ट कार को रोकने का इशारा किया तो चालक ने कार को लाला अमरनाथ कॉलोनी रोड की तरफ घुमाने की कोशिश की, जिसे टीम ने सूझबूझ से काबू कर लिया.

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्जः नियमानुसार तलाशी लेने पर कार के हैंड ब्रेक के पास एक काली पॉलिथीन मिली, जिसमें 30 सफेद पॉलिथीन की बिट में लिपटी हेरोइन बरामद हुई, जिसका कुल वजन 1.597 किलोग्राम पाया गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान वाजिद उर्फ काला पुत्र इस्लाम निवासी कोटला थाना आकेड़ा के रूप में हुई है. इस संबंध में नूंह शहर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

क्या बोले एसपीः एसपी ने बताया कि "नशा मुक्ति अभियान लगातार जारी है. इससे पहले 17 से 23 अगस्त तक चले 6 दिवसीय विशेष अभियान में 14 केस दर्ज कर 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. नशे की चेन को पूरी तरह तोड़ने के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का भी गठन किया गया है. पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की तैयारी है ताकि नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके.

ये भी पढ़ें-हरियाणा के जींद में 11 करोड़ की हेरोइन जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से कनेक्शन की आशंका

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