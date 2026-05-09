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भारत-नेपाल सीमा पर नकली नोट रैकेट का खुलासा, भारी मात्रा में जाली भारतीय और नेपाली करेंसी बरामद

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में भारत-नेपाल सीमा से सटे सोनबरसा थाना क्षेत्र के इंदरवा बॉर्डर पर SSB की 51वीं बटालियन और बिहार STF की संयुक्त कार्रवाई में नकली नोटों का बड़ा नेटवर्क सामने आया है. कार्रवाई के दौरान रामप्रीत महतो नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से भारी मात्रा में नकली भारतीय और नेपाली करेंसी बरामद की गई है.

651 नकली ₹200 के नोट जब्त: तलाशी में आरोपी के पास से 200 रुपये के 651 नकली भारतीय नोट और 500 रुपये के 100 नकली नेपाली नोट बरामद हुए. इसके अलावा 1 लाख 54 हजार 500 रुपये भारतीय असली नगद और 6 हजार 275 नेपाली रुपये भी जब्त किए गए. इस खुलासे से सीमावर्ती इलाके में हड़कंप मच गया है.

सीतामढ़ी में नकली नोट बरामद (ETV Bharat)

युवक पहले भी जेल जा चुका: SSB के सहायक उप निरीक्षक रंजीत वैद्य ने बताया कि गिरफ्तार रामप्रीत महतो कोई नया अपराधी नहीं है. उसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. वह पहले जाली नोटों के कारोबार और आर्म्स एक्ट के मामलों में जेल जा चुका है. सोनबरसा थाना और मुजफ्फरपुर जिले में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

सीमा पार नेटवर्क की आशंका: प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं. जांच एजेंसियों को आशंका है कि आरोपी लंबे समय से भारत-नेपाल सीमा के रास्ते नकली नोटों की सप्लाई में शामिल था. सुरक्षा बल अब उसके पूरे नेटवर्क और सीमा पार के सहयोगियों की तलाश में जुट गए हैं.

गुप्त सूचना पर की गई संयुक्त छापेमारी: सुरक्षा एजेंसियों को गुप्त सूचना मिली थी कि सीमा पार से नकली नोटों की तस्करी हो रही है. इसी आधार पर SSB और बिहार STF की टीम ने इंदरवा बॉर्डर के पास छापा मारा. कार्रवाई को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है.