चित्तौड़गढ़ में पकड़ी आठ करोड़ की ड्रग्स, एमपी से लाने की आशंका, चालक गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 4 किलो 635 ग्राम एमडीएमए (मौली) ड्रग्स पकड़ी. इसकी बाजार में अनुमानित लागत आठ करोड़ रुपए से अधिक है. इस मामले में कार चालक को गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में निंबाहेड़ा कोतवाली पुलिस की टीम ने मध्यप्रदेश बॉर्डर पर नीमच-चित्तौड़गढ़ हाईवे स्थित जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की. नीमच की तरफ से आई कार की तलाशी ली तो डिग्गी में थैले में ड्रग्स निकली. थैले में प्लास्टिक की चार थैलियों में एमडीएमए (मौली) भरी थी. इस ड्रग्स का वजन 4 किलो 635 ग्राम था.

