इटावा में मनीष हत्याकांड का खुलासा; प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दो फरार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं.
Published : February 21, 2026 at 8:06 PM IST
इटावा : इकदिल थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात शव मिलने के मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का दावा है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई थी.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि 19 और 20 फरवरी 2026 की रात को थाना इकदिल क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव की पहचान मनीष यादव के रूप में की थी. जांच में सामने आया कि मनीष यादव की गुमशुदगी 18 फरवरी की शाम थाना भरथना में दर्ज कराई गई थी.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश श्रीवास्तव के निर्देश पर तीन विशेष टीमों का गठन किया गया. एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस की संयुक्त जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा पाया गया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, अभिषेक को यह जानकारी मिली थी कि मृतक मनीष उसकी एक रिश्तेदार से बात करता था और उसे पहले भी उसके साथ देखा था. इस बात से नाराज होकर उसने अपने साथियों विपिन यादव और दीपक के साथ मिलकर साजिश रची.
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने 18 फरवरी को मनीष को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और थाना इकदिल क्षेत्र के एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद सबूत मिटाने की नीयत से शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया, ताकि मामला दुर्घटना जैसा लगे. पुलिस ने आरोपी दीपक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने घटना स्वीकार कर ली है. पुलिस टीमें दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं. उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
