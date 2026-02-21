ETV Bharat / state

इटावा में मनीष हत्याकांड का खुलासा; प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

इटावा : इकदिल थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात शव मिलने के मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का दावा है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई थी.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि 19 और 20 फरवरी 2026 की रात को थाना इकदिल क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव की पहचान मनीष यादव के रूप में की थी. जांच में सामने आया कि मनीष यादव की गुमशुदगी 18 फरवरी की शाम थाना भरथना में दर्ज कराई गई थी.





