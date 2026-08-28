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कौशांबी में निर्माणाधीन मकान में हत्या का खुलासा; पैसों के लेन-देन में किया कत्ल, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )