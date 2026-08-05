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महराजगंज में पति को घायल कर पत्नी से दुष्कर्म; लोहे की राॅड से किया हमला, आरोपी गिरफ्तार

महराजगंज : जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में सोमवार रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. आरोप है कि एक काॅलोनी में रहने वाले युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, फिर उसकी पत्नी को जबरन ले जाकर दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है. घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराते हुए मामले की आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.



जानकारी के मुताबिक, बृजमनगंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सो रहा था. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और व्यक्ति के सिर पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. आरोप है कि इसके बाद आरोपी महिला को जबरन उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.