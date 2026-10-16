औरैया में घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़; भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार
एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि पटाखा निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:57 PM IST
औरैया : जिले में अवैध विस्फोटक पदार्थों और पटाखों के निर्माण एवं भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिधूना पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने ताजपुर गांव में एक मकान के अंदर छापा मारकर अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
मौके से सात बोरियों में रखे दफ्ती के खोखे, बने हुए देशी पटाखे और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि अवैध विस्फोटक पदार्थों और पटाखों के निर्माण एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान जारी है. किसी भी प्रकार के अवैध विस्फोटक सामग्री और पटाखे निर्माण करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस के मुताबिक, 16 अक्टूबर को थाना बिधूना पुलिस को सूचना मिली कि ताजपुर गांव में एक व्यक्ति अवैध रूप से पटाखों का निर्माण और भंडारण कर रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया और बताए गए स्थान पर पहुंचकर जांच की.
पुलिस टीम को मकान के अंदर जमीन पर पन्नी और बोरियों में पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री रखी मिली. मौके पर मौजूद व्यक्ति से सामान से संबंधित प्रपत्र मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रेमदयाल निवासी जनपद औरैया के रूप में हुई है. उसकी उम्र करीब 32 वर्ष बताई गई है. पुलिस ने बरामदगी के आधार पर थाना बिधूना में मुकदमा अपराध संख्या 338/2026 के तहत धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया है.
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी बिधूना के पर्यवेक्षण में की गई. कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विनेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक उदयप्रकाश और हेड कांस्टेबल आशुतोष नवीन शामिल रहे.
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