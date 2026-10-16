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औरैया में घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़; भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

एक आरोपी गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

औरैया : जिले में अवैध विस्फोटक पदार्थों और पटाखों के निर्माण एवं भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिधूना पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने ताजपुर गांव में एक मकान के अंदर छापा मारकर अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

मौके से सात बोरियों में रखे दफ्ती के खोखे, बने हुए देशी पटाखे और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.