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मेरठ में धार्मिक स्थल परिसर में कुर्बानी की सूचना पर हंगामा; एक आरोपी हिरासत में, पुलिस जांच में जुटी

मेरठ : जिले के नौचंदी थाना क्षेत्र में गुरुवार को धार्मिक स्थल के पास कुर्बानी देने का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग मौके पर एकत्रित हो गये. जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है.

जानकारी के मुताबिक, मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में गुरुवार को हड़कंप मच गया. धार्मिक स्थल परिसर के पास कुर्बानी की सूचना मिलते ही मौके पर हिंदू संगठन के लोग इक्ट्ठा हो गये. जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया. सूचना पर नौचंदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इस दौरान झूला ठेकेदार को मौके पर बुलाया गया. जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने हिंदू संगठन के पदाधिकारियों को शांत कराया. हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थल परिसर में कुर्बानी देने की सूचना मिली थी. जिसके बाद वह मौके पर आये थे.