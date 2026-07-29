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मेरठ में मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम के नाम पर ठगी; एक गिरफ्तार

मेरठ में बड़ा फर्जीवाड़ा, डॉक्टरों की फर्जी मोहर व लेटर पैड से ठगी करने वाला गिरफ्तार.

पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार
पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 11:56 AM IST

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मेरठ: यूपी के मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है. वरिष्ठ डॉक्टरों के फर्जी लेटर पैड, जाली हस्ताक्षर और नकली मोहरों का सहारा लेकर बीमा कंपनियों से लाखों रुपये के क्लेम ऐंठने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

पूरा मामला मेरठ के वरिष्ठ डॉ. जगदीप सिंहल की सतर्कता से सामने आया. 24 मार्च 2026 को एक निजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की प्रतिनिधि ने डॉ. सिंहल को फोन कर मेडिकल क्लेम से जुड़े कुछ दस्तावेजों का सत्यापन करने को कहा.


​जब प्रतिनिधि ने व्हाट्सएप पर डॉ. सिंहल के नाम की ओपीडी पर्ची और फीस रसीद भेजी, तो डॉक्टर हैरान रह गए. डॉ. सिंहल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने न तो उस अस्पताल में कभी प्रैक्टिस की है और न ही संबंधित मरीज का कोई इलाज किया है.

फर्जीवाड़े की गंभीरता को देखते हुए डॉ. सिंहल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) मेरठ से लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर त्वरित तफ्तीश शुरू की.

​पुलिस टीम ने मामले की गहनता से पड़ताल करते हुए आरोपी डॉ. दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया। आरोपी के ठिकाने पर की गई छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ भारी मात्रा में कूट रचित (जाली) दस्तावेज लगे जिनमें ​कई नामी अस्पतालों के फर्जी लेटर पैड, ​7 वरिष्ठ डॉक्टरों की नामजद फर्जी मोहरें, ​2 निजी अस्पतालों की आधिकारिक मोहरें, ​सैकड़ों फर्जी ओपीडी पर्चियां व बिल रसीदें, ​बीमा भुगतान व बैंक लेनदेन से जुड़े दस्तावेज आदि वस्तुएं बरामद हुई है।

सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि वरिष्ठ डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने फर्जी लेटर पैड और डॉक्टरों के जाली हस्ताक्षर का उपयोग कर मेडिकल क्लेम पास कराने की बात स्वीकार की है। बरामद फर्जी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।" ​.

पुलिस की स्पेशल टीम अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क का पता लगा रही है। जांच में यह देखा जा रहा है कि आरोपी ने अब तक कितनी बीमा कंपनियों को चूना लगाया है और इस खेल में कौन-कौन से अस्पताल या बाहरी एजेंट शामिल हैं। फर्जीवाड़े में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"

​पुलिस अब बरामद दस्तावेजों के आधार पर संबंधित बीमा कंपनियों और अस्पतालों से पुराना रिकॉर्ड हासिल कर रही है, आशंका जताई जा रही है कि यह नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और अब तक करोड़ों रुपये के फर्जी क्लेम ऐंठ चुका है. जांच पूरी होने पर मामले में कई अन्य लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव हैं.

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