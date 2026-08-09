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नागमणि का झांसा देकर धोखाधड़ी; नेपाली नागरिक से तीन लाख रुपये ठगे, लखीमपुर खीरी में आरोपी गिरफ्तार

पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित पुंडीर ने बताया कि आरोपी के कब्जे से तीन लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
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लखीमपुर खीरी : जिले के पढ़ुआ थाना क्षेत्र में नागमणि देने का झांसा देकर नेपाली नागरिकों से ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस को आरोपी के पास से तीन लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित पुंडीर ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से तीन लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है. मामले की विवेचना जारी है. ठगी की घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, नेपाल के रहने वाले कृष्ण पहरी ने बीते 8 अगस्त 2026 को पढ़ुआ थाने में तहरीर देकर एक व्यक्ति और उसके अज्ञात साथियों पर नागमणि उपलब्ध कराने का झांसा देकर रुपये हड़पने का आरोप लगाया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने अपने अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसे और उसके साथियों को नागमणि देने का झांसा दिया था. आरोप है कि नागमणि उपलब्ध कराने की बात कहकर उनसे रुपये मांगे गए और रकम लेने के बाद उन्हें कथित तौर पर ठगी का शिकार बनाया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान आरोपी के रूप में कमलेश कुमार का नाम सामने आया. इसके बाद पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुट गई. पुलिस के मुताबिक, 9 अगस्त की सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि धोखाधड़ी की घटना से संबंधित आरोपी क्षेत्र में मौजूद है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी की. इसके बाद सुबह मल्हबेहड़-दुलही पुल के पास से आरोपी कमलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.


पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से तीन लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं. पुलिस का दावा है कि बरामद रकम धोखाधड़ी की घटना से संबंधित है. नकदी बरामद होने के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ठगी में कितनी रकम ली गई थी और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : कानपुर में 100 करोड़ की नेटवर्क मार्केटिंग ठगी का खुलासा, 60 हजार से अधिक लोगों से की ठगी, 6 गिरफ्तार

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