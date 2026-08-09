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नागमणि का झांसा देकर धोखाधड़ी; नेपाली नागरिक से तीन लाख रुपये ठगे, लखीमपुर खीरी में आरोपी गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी : जिले के पढ़ुआ थाना क्षेत्र में नागमणि देने का झांसा देकर नेपाली नागरिकों से ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस को आरोपी के पास से तीन लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित पुंडीर ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से तीन लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है. मामले की विवेचना जारी है. ठगी की घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, नेपाल के रहने वाले कृष्ण पहरी ने बीते 8 अगस्त 2026 को पढ़ुआ थाने में तहरीर देकर एक व्यक्ति और उसके अज्ञात साथियों पर नागमणि उपलब्ध कराने का झांसा देकर रुपये हड़पने का आरोप लगाया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने अपने अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसे और उसके साथियों को नागमणि देने का झांसा दिया था. आरोप है कि नागमणि उपलब्ध कराने की बात कहकर उनसे रुपये मांगे गए और रकम लेने के बाद उन्हें कथित तौर पर ठगी का शिकार बनाया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

